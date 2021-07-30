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Москва и Анкара обсуждают долгосрочное соглашение по транзиту газа
Экономика
Москва и Анкара обсуждают долгосрочное соглашение по транзиту газа
turkstream.info

Москва, 30 июля. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения по газовому транзиту ведут Турция и Россия.

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак отметил в комментарии журналистам, что Москва и Анкара обсуждают возможность подписания газового транзитного контракта на длительный срок. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас рабочая группа в составе межправительственной комиссии Турции и РФ дискутирует по имеющимся вопросам в данной сфере. Нюансы касаются деятельности «Газпром экспорта» и компании Botas из Турции.

Дополнительных подробностей переговоров пока не раскрывается. Известно, что Москва экспортирует по газопроводу «Турецкий поток» 31,5 млрд «кубов» природного газа ежегодно. Топливо идет через Черное море и потребляется Турцией, а также государствами на юге и юго-востоке Европы.

Недавно на территории Восточной Европы было завершено строительство дополнительной ветки «Турецкого потока» под названием «Балканский поток». Эксперты считают, что это нанесет дополнительный удар по транзиту газа через Украину.

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Все новости / Экономика / Москва и Анкара обсуждают долгосрочное соглашение по транзиту газа
новак транзит газа Россия и Турция
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