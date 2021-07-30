Павел Воля публично отчитал Лейсан Утяшеву и заставил переодеться

Москва, 30 июля. На YouTube не так давно вышло новое шоу «Дерзкая готовка». Его ведущая — Ляйсан Утяшева. Новый выпуск вышел не совсем обычным, так как гимнастка позвала в качестве гостя своего супруга — комика и ведущего Comedy Club Павла Волю. «Мне часто пишут, кого же я позову, когда закончатся все друзья Паши. И вот, пожалуйста, они закончились», — оправдалась Ляйсан.

Выпуск начался с анализа комментариев, которые Ляйсан написали после просмотра первых выпусков шоу.

«Я изучил все претензии, — сказал Павел Воля. — Во-первых, почему ты в платье на кухне? Люди хотят, чтобы ты была зачухонка. Во-вторых, волосы не прибраны. Летят в еду. Люди полагают, что это та самая еда, которую им потом доставляют домой. Они не хотят есть еду с твоими волосами. В-третьих, ты перебиваешь гостей. Нельзя этого делать! Пришел гость — молчи! Заклей рот скотчем и пускай Малахов продолжает». «Хорошо», — послушно ответила Ляйсан Утяшева.

Также Воля пообещал подписчикам, что в этом выпуске будет все, как пожелали комментаторы. По его просьбе Утяшеву облачили в черную одежду, фартук, а на голову натянули специальную сеточку.

После этого ведущая опустила глаза в пол и замолчала. Но многие отметили, что идеальная женщина кухне должна выглядеть именно так.

Ранее Ляйсан Утяшева показала фото восьмилетнего сына от Павла Воли.