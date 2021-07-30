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ООН опубликовала отчеты о масштабах наводнения в Судане
Весь мир
ООН опубликовала отчеты о масштабах наводнения в Судане
twitter.com  /  @Impulseur227

Женева, 30 июля. Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало за последние дни три доклада, в которых сообщила о масштабах последствий наводнения, наблюдающегося в некоторых штатах Судана.

Так, в одном из документов говорится о том, какой ущерб нанесен провинциям Белый Нил и Аль-Гезира. В первой из них интенсивные проливные дожди обрушились на лагерь беженцев Аль-Ганаа в районе Аль-Джабалейн, в результате чего пострадали 215 семей. Природные катаклизмы затронули источники воды и помещения туалетов и уборных, увеличив риск вспышек некоторых заболеваний.

Дожди повлияли и на подъездные пути к лагерю. Согласно информации УКГВ, дороги в настоящий момент восстанавливаются, также улучшается доступ к пострадавшим районам, что позволяет гуманитарным службам осуществлять запланированное распределение жилья и непродовольственных товаров среди местных граждан.

В штате Аль-Гезира около 3,5 тыс. человек, или 700 семей, заблокированы паводковыми водами в районе Аль-Кураши. Согласно отчету, с 24 июля здесь идут сильные дожди. Центр прогнозирования климата Межправительственного органа по развитию (IGAD) ожидает, что в ближайшие дни в штате выпадет более 50 мм осадков.

Сезон дождей в Судане начинается в июле и длится около 3–4 месяцев. Зачастую он сопровождается масштабными наводнениями в различных частях государства, которые наносят огромный ущерб инфраструктуре, а также имуществу и здоровью населения. Положение усугубляет подъем воды в реке Нил и в обоих его притоках.

В 2020 году в течение всего сезона от наводнений пострадали более 5 тыс. граждан, разрушено около 100 тыс. домов. Стихийные бедствия унесли жизни более ста человек. Масштабы потопа прошлого года превысили ранее зафиксированные рекорды.

Несколько дней назад власти Судана объявили чрезвычайное положение на севере страны в связи с тем, что вода в резервуаре ГЭС Мерове вышла из берегов.

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