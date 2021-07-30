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СК завершил расследование дела о пожаре с семью погибшими в тюменском доме престарелых

  /   Обновлено: 30 июля 2021 18:53
Происшествия
СК завершил расследование дела о пожаре с семью погибшими в тюменском доме престарелых
сайт следственного управления Следственного комитета по Ростовской области  /  Неизвестен

Томск, 30 июля. Расследование уголовного дела по факту пожара в тюменском нелегальном доме престарелых, где погибли семь человек, завершено.

Крупный пожар произошел в поселке Боровский. Загорелась баня в частном пансионате. Предварительно погибшие задохнулись от угарного газа.

Правоохранители задержали хозяйку дома престарелых. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171, ч.3 ст.238, ч.3 ст.109, ст.168 УК РФ. За 6 лет она смогла заработать более 8 млн рублей. При этом, как полагает следствие, оказываемые услуги не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологической безопасности. Уголовное дело передали в суд.

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