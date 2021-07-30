Американцам стало стыдно за собственную армию после просмотра видео о ВС РФ

Вашингтон, 30 июля. Американцы подвергли Пентагон жесткой критике после просмотра рекламного ролика о российской армии.

Обозреватели из США сейчас активно обсуждают два распространившихся в Сети видео. Одно из них было снято для Вооруженных сил РФ, а второе — для американской армии. Хотя ролики должны выполнять одинаковую функцию, творение Пентагона скорее вызывает у жителей США чувство стыда, пишет «ПолитРоссия».

Первым два ролика сравнил политический обозреватель Дейв Рубин. По его словам, даже не зная русского языка, можно понять посыл российского видео. Зрителям демонстрируются солдаты, готовые защищать свою страну. В США для популяризации армии выбрали историю девушки, которая выросла в семье двух матерей.

«Мы облажались, вы это понимаете? Вы можете себе представить, как этот русский парень сталкивается с этой девушкой? Не в обиду девушке, не в обиду ее лесбиянкам-мамам, не в обиду их движению, не в обиду равенству и всему этому, но если вы поставите лесбиянку из Ист-Виллиджа против Владимира Путина, кто победит? Что мы делаем?» — посетовал Рубин.

Бывший полицейский и консервативный обозреватель Брэндон Татум признал, что захотел вступить в ряды российской армии после просмотра видео о ВС РФ.

«Это реальная жизнь, это, ради чего вы приходите в армию. Это военная реклама, из-за которой ты и идешь в армию. Ты хочешь сражаться, ты хочешь защищать эту страну. Я хочу воевать за РФ», — заявил он.

Ветеран армии США Нико Ортиц, в свою очередь, назвал российский ролик сумасшедшим, но «чертовски хорошим» В то же время он заявил, что видео Пентагона к армии не имеет никакого отношения.

«Итак, у нас две армейские рекламы. Одна из России, другая реклама – армии лесбиянок из Соединенных Штатов. Как вы думаете, кто представляет более подготовленную армию, идущую в правильном направлении? Вы видите русского парня с винтовкой в руках. И кто более устрашающе выглядит: он или маленькая девочка, краснеющая на пирсе?», — поинтересовался аналитик и радиоведущий Майкл Ноулз.

Ранее ситуацию также прокомментировал американский сенатор Тед Круз. По его словам, продвижение толерантности в армии США с помощью видеороликов было не самой лучшей идеей.