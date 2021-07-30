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Спортсменка Балданова оценила отказ алжирца биться с израильтянином на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 30 июля 2021 19:06
Спорт
Спортсменка Балданова оценила отказ алжирца биться с израильтянином на Олимпиаде в Токио
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 30 июля. Мастер спорта Екатерина Балданова оценила случившийся на Олимпиаде в Токио скандал с алжирским борцом, который отказался выходить на бой с соперником.

Пресс-конференцию под названием «Успехи России на Олимпиаде в Токио» провела Медиагруппа «Патриот». Спикером стала бронзовый призер чемпионата РФ по вольной борьбе Екатерина Балданова, которая оценила ситуацию с отказом дзюдоиста из Алжира Фетхи Нурина выходить на бой с израильтянином Тохаром Бутбулем.

«Спорт должен быть вне политики, вне своих убеждений. Ты приехал на соревнования и может попасться кто угодно, нужно делать свою работу», — уверенно прокомментировала чемпионка.

Она призналась, что за такой саботаж соревнований его должны были дисквалифицировать. По словам спортсменки, на ее практике еще не было случая, чтобы кто-то не выходил на ринг. По ее мнению, чемпионы должны бороться за свою страну, а не за свои убеждения.

Во время пресс-конференции в студии «Патриота» обсудили также полученные российскими спортсменами золотые и серебряные медали. Несмотря на скептические прогнозы Запада, ОКР уверенно находится на четвертом месте в медальном зачете.

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скандал патриот олимпиада
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