Задержанных в Ленобласти кубинцев выдворят из страны

Санкт-Петербург, 30 июля. Граждан Кубы, задержанных в Ленобласти сотрудниками погранслужбы, депортируют из России. Сейчас они находятся в центре содержания иностранцев.

Кубинцев задержали несколько дней назад. Трое пытались переплыть реку Нарву на надувных матрасах и нелегально попасть в Эстонию, чтобы после отправиться в Испанию. Еще четверых обнаружили в районе Ивангорода — иностранцы находились в автомобиле, которым управлял гражданин Таджикистана.

В их отношении возбудили административные дела о нарушении пограничного режима, слушания прошли в судах Кингисеппа и Сланцев, сообщил источник ФАН.

Задержанные рассказали пограничникам, что держали путь в Испанию, потому что у одного из них там живет дочь. Оказалось, что в России мужчины также находились с нарушениями миграционного законодательства.