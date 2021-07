Более пяти миллионов сомалийцев нуждаются в гуманитарной помощи

Нью-Йорк, 30 июля. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГД) обнародовало ежемесячный отчет Сомалийской ассоциации молодых врачей (SOYDA) о ситуации в восточноафриканской стране.

Согласно документу, в 2020–2021 гг. сохранилась хрупкая и сложная общая гуманитарная ситуация. Конфликты не разрешились, но добавились пандемия COVID-19, нашествие пустынной саранчи и отсутствие дождей. Более пяти миллионов человек нуждаются в помощи.

В течение первого квартала текущего года в большинстве районов Сомали наблюдалась умеренная и сильная засуха. Например, с октября по декабрь зафиксировали осадки ниже среднего уровня, а с января по март стояла более теплая погода, чем обычно, что сказалось на сезоне дождей.

Последствия нашествия пустынной саранчи и засуха ухудшили ситуацию с продовольственной безопасностью. Ожидается, что нехватка еды коснется до 2,73 миллиона сомалийцев, а к сентябрю цифра увеличится до 2,83 млн.

???? Floods. ???? Heatwaves. As the changing climate increasingly throws us curve balls, we must be prepared to face extreme weather-related events.



Here is what we can do ⤵️#ClimateEmergency — UN Humanitarian (@UNOCHA) July 30, 2021

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН уточнила, что с января по декабрь 2021 года почти 838 900 детей в возрасте до пяти лет столкнутся с острым недоеданием. Отсутствие водоснабжения и антисанитария также сказались на здоровье граждан. Согласно прогнозам, заболеваемость ОРВИ и холерой, вероятнее всего, увеличится в Хиране и Средней Шабелле, а также в других приречных регионах.

With generous support to FAO Somalia from @ECHO_CESAFRICA @EU_ECHO, we are protecting lives and livelihoods impacted by Desert Locust in rural Somalia with an integrated approach providing cash plus livestock and agriculture inputs to hard to reach communities. pic.twitter.com/lh3yNF0dJu — FAO in Somalia (@FAOSomalia) July 29, 2021

Сомалийцы на фоне засухи в некоторых районах страны активно переезжают в другие города. Однако внутренне перемещенные лица сильнее всего страдают от социально-экономических последствий коронавируса, роста цен на воду, сокращения занятости и отсутствия возможности получить доход.

ВПЛ сталкиваются с сексуальным и гендерным насилием, а также предвзятым отношением из-за отсутствия жилья и защиты. Кроме того, у них нет денег, чтобы преодолеть трудности.

Salma Jamal is a young mother who came to the Shibis Mother & Child Health Center for a checkup, as well as to receive nutrition supplements for her newborn baby Jamal.



She is getting the “Super Cereal Plus” a nutritious blend of corn & soya beans with vitamins & minerals.⬇️⬇️ pic.twitter.com/7tIONMFSgU — CISP Somalia (@CispSom) July 29, 2021

Тем не менее SOYDA в июле 2021 года успела оказать первичную медико-санитарную помощь более 10 тысячам сомалийцев, включая беременных и недавно родивших женщин, которые оказались в сложной ситуации. В течение отчетного периода 248 детей излечили от острого недоедания, а 156 семьям направили индивидуальную материальную помощь.