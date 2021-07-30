Муза Михаила Задорнова вышла замуж за актера Кирьянова

Москва, 30 июля. Актриса Марина Орлова, известная как муза сатирика и юмориста Михаила Задорнова, вышла замуж за актера Георгия Кирьянова.

Звезда приняла предложение от своего возлюбленного Кирьянова в январе 2020 года. Свадьбу молодые сыграли только 29 июля 2021-го. Актриса опубликовала первое фото в Instagram. На нем муза Задорнова позирует в белоснежном платье невесты с длинным шлейфом, а ее прическу украшает диадема и фата. Жених выбрал для торжества светло-серый костюм и белую рубашку.

«Какое счастье быть твоей женой», — подписала счастливая Орлова свадебный кадр.

Ее подписчики тут же принялись поздравлять своего кумира с бракосочетанием. Поклонники пожелали паре счастливой жизни и деток, рожденных в любви и согласии. Актриса не оставила своих фолловеров без ответа, пообещав не затягивать с наследниками.

Орлова стала известна как муза покойного сатирика Задорнова после того, как с начала 2013 года ее стали часто замечать рядом с артистом. Их близкое общение спровоцировало слухи о романе звезд. При этом сама актриса опровергала домыслы, уверяя, что со звездой ее связывают лишь дружеские отношения. Актриса была рядом с юмористом до самой его смерти.

В прошлом году имя звезды снова появилось в газетах — ей выпала честь сыграть главную роль в биографическом фильме про певицу Юлию Началову. Орлова рассказала после съемок, что прожитые глазами артистки жизненные моменты помогли ей осознать важные вещи.