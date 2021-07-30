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Блогер назвала блюда, которые немцы «украли» у русских
Общество
Блогер назвала блюда, которые немцы «украли» у русских
pixabay.com  /  Leo_65

Берлин, 30 июля. Вышедшая замуж за немца россиянка случайно выяснила, какие блюда и продукты из русской кухни успешно прижились в Германии.

Блогер никогда не задумывалась, что из русской кухни подают в ФРГ, но спустя несколько лет жизни в европейской стране случайно увидела знакомые с детства блюда в ресторанах и продукты в магазинах. Девушка сразу поняла: они точно пришли из России.

«Таких совпадений было много, что я даже расспрашивала своих друзей немцев, а то вдруг ошиблась, и блюда наоборот пришли «к нам», — пишет россиянка.

Блогер составила целый список блюд, которые немцы «украли» у русских. По ее признанию, девушка даже и подумать не могла, что эти русские блюда станут популярны в Германии. На первое место она вынесла любимый многими суп — солянку.

«Солянка всегда была для нас самой вкусной. Помню, мама готовила ее, а мы съедали за секунду», — вспоминает в своем блоге девушка.

Тот факт, что солянка востребована у немцев, очень удивил девушку. Подруга россиянки объяснила, почему русское блюдо имеет спрос в Германии.

«Я люблю этот суп, почти каждый раз его заказываю. Он идеально подходит под мой вкус, обожаю все копченое. Солянка для меня как «копченый суп», — цитирует приятельницу россиянка.

Русская солянка, по словам блогера, отличается от той, что готовят немцы. В Германии добавляют дополнительно горчицу, каперсы, лечо из банки.

Далее в списки девушки значится Russisch Brot, что в переводе означает «русский хлеб». Это название она увидела в одном из супермаркетов. Однако то, что под этим названием понимают русские и немцы, сильно разнится.

«В упаковке был вовсе не хлеб, даже совсем не хлеб. Оказывается Russisch Brot в Германии называют обычное детское печенье в виде букв, оно как ни странно пришло из России», — объясняет россиянка.

Теперь россиянка надеется найти в немецких супермаркетах макароны в виде букв и разных геометрических фигур. Девушка любила супы с такой вермишелью из детства.

Американец впервые попробовал малосольные огурцы и рассказал, пришлось ли ему по вкусу популярное российское блюдо. Он даже попробовал сам приготовить это блюдо.

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еда немцы русская кухня
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