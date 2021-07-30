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Физикам удалось доказать, что материю можно получить из чистой энергии

  /   Обновлено: 30 июля 2021 18:35
Наука
Физикам удалось доказать, что материю можно получить из чистой энергии
pixabay.com  /  geralt

Вашингтон, 30 июля. Экспериментальные доказательства, что чистую энергию возможно преобразовать в материю, предоставили американские исследователи.

Новую форму материи удалось открыть физикам, которые работают на детекторе STAR в Брукхейвенской национальной лаборатории в США. Ученые доказали, что вещество может образовываться из света.

Преобразование света в материю является прямым следствием из уравнения Эйнштейна, по которому E = mc2. Формула говорит о том, что энергия и масса или материя могут взаимозаменять друг друга. Так, ядерная реакция на Солнце, как и атомные электростанции, постоянно преобразовывают вещество в энергию.

Коллектив физиков ранее открыл новую экзотическую частицу. Специалисты обнаружили тетракварк, отличный от других по своим характеристикам.

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физики энергия свет
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