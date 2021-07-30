Мастер спорта Балданова предсказала выход России в тройку лидеров на Олимпиаде в Токио

Санкт-Петербург, 30 июля. Мастер спорта по вольной борьбе Екатерина Балданова в рамках пресс-конференции в медиацентре «Патриот» предсказала успех сборной России на летней Олимпиаде в Токио.

Спортсменка во время общения с журналистами отметила, что четвертая позиция в общем медальном зачете для России вовсе не достижение. Она уверена, что в оставшиеся дни Игр наши атлеты догонят лидеров рейтинга Китай, Японию и США.

«Впереди девочки художественной гимнастики, борцы, синхронное плавание. У нас там всегда были золотые медали, мы догоним и будем в тройке», — уверенно заявила гостья пресс-центра.

Спортсменка отметила, что пандемия коронавируса благоприятно повлияла на тренировки российских спортсменов. Благодаря ограничениям атлеты сборной России смогли лучше подготовиться в отличие от многих других олимпийцев.

«Кто-то к Олимпиаде мог не восстановиться, в борьбе есть ребята, кто к 2020 году был не в такой форме, в которой находится сейчас. Плюс Россия — территориально большая страна. У нас много закрытых баз, в каких-то странах вообще не тренировались, а у нас спортсмены были на базах и тренировались», — рассказала Балданова.

По итогам восьмого соревновательного дня российские олимпийцы занимают четвертую строчку в общем медальном зачете. Особенно отличились 30 июля стрелок Виталина Бацарашкина и пловец Евгений Рылов, которые завоевали по золотой медали.