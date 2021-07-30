Иордания ожидает восстановления туристического сектора к 2023 году

Амман, 30 июля. Туристический сектор Иордании восстанавливается после коллапса из-за пандемии коронавируса. Министерство туризма и древностей и Совет по туризму Иордании разрешат посещение курортов и достопримечательностей своим гражданам и гостям из соседних государств.

Об этом сообщил исполнительный директор совета Абед Аль Раззак Арабият, добавив, что прибытие иностранцев ожидается с августа по октябрь.

Изначально Иордания выделялась медленными темпами распространения заболеваемости COVID-19, но затем был отмечен экспоненциальный рост случаев заражения. К ноябрю 2020 года страна заняла первое место на Ближнем Востоке по числу летальных исходов. Власти объявили чрезвычайное положение и практически полностью закрыли границы, что нанесло колоссальный ущерб туристическому сектору.

Если в 2019 году Иордания приняла около 3 млн посетителей, получив 5,78 млрд долларов, то доходы в следующем году сократились до 1,41 млрд.

Jordan’s #tourism sector has gradually started to show signs of a positive trend after a near collapse due to the #coronavirus pandemic, said Dr. Abed Al-Razzaq Arabiyat, managing director of @VisitJordan https://t.co/mVRBtFVrvP pic.twitter.com/AAHkyxZVxd — Arab News (@arabnews) July 30, 2021

Министр транспорта Ваджих Азайза ранее проинформировал, что пассажиропоток международного аэропорта Королевы Алии в 2019 году составил около 9 млн человек, и выразил надежду на восстановление перевозок до этого уровня в дальнейшем. После улучшения ситуации в государстве и ослабления ограничений, в первой половине 2021 года количество пассажиров составило уже более 1,2 млн человек, что принесло стране около 3,53 млрд долларов (около 8,9% ВВП).

Tourism in Jordan.



"Tourism helps in improving the lives of millions and transforms communities. Growth in international tourist arrivals & receipts continue to outpace the world economy, while emerging & advanced economies are benefiting from the resultant tourism income....." pic.twitter.com/QOQ1Wxdr3j — Glasgow Consulting Group (@glasgowconsult) July 25, 2021

По словам Арабията, больше всего от отсутствия путешественников пострадали компании в районе археологического объекта Петра, который в 2007 году был выбран одним из новых семи чудес света.

Начало возрождения туризма

После того как органам здравоохранения удалось остановить рост заболеваемости и взять ситуацию с пандемией под контроль, правительство начало подготовку к туристическому сезону. Власти Иордании реализовали программы субсидирования и создали фонд страховых рисков на сумму 28,2 млн долларов для поддержки сектора и смягчения причиненного ему ущерба.

Арабият заявил, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране королевство в скором времени достигнет «прорыва в туризме», и отметил, что снятие большей части ограничений по сравнению с рядом других курортных государств сыграет важную роль в привлечении приезжих.

Он сказал, что король Абдалла II бин Хусейн Аль Хашими поручил правительству через посольства за рубежом активно продвигать представление об Иордании как о стране с минимальными рисками заболеваемости, «чего она в действительности и добивается».

Wego and Jordan Tourism Board continue collaboration to entice GCC travellers https://t.co/s7MP1HnNrv — Birgitt Ehlers (@erfolgsinfo) July 23, 2021

В прошлом месяце глава государства призвал к объединенным усилиям, чтобы помочь восстановлению туристического сектора, на который приходится около 20% ВВП, и способствовать посещаемости приезжими «Золотого треугольника», образованный курортными зонами Петра — Вади Рам — Акаба и приносящий наибольшие доходы в этой сфере.

В ожидании гостей

В настоящее время иорданские туристические фирмы уже проводят маркетинговые кампании, так как ряд государств разрешил своим гражданам поездки в королевство, а отели и курорты начали получать международные заказы с сентября по ноябрь.

Представители турфирм и гостиничного бизнеса позитивно оценили шаги правительства.

When in #Petra, you can immerse yourself in over 2,000 years of history and breathtaking views ????



Photo Credit: jaimevr1200#VisitJordan #ShareYourJordan #Jordan pic.twitter.com/fwgiw74syy — Jordan Tourism Board (@VisitJordan) July 30, 2021

Директор по коммуникациям и связям с общественностью швейцарской компании по управлению отелями Movenpick Hotels and Resorts Лаяли Нашашиби сообщила об обещании министерства туризма и совета по туризму, что к октябрю будут разрешены полеты в Акабу. Это позволит фирме возобновить работу трех своих гостиниц, включая отель на берегу Мертвого моря, который в разгар пандемии был в экстренном порядке конфискован правительством для изоляции прибывающих в страну граждан.

С 1 июля власти королевства начали реализацию второго этапа стратегии по возвращению государства к нормальной жизни. После снятия некоторых ограничений и отмены комендантского часа «Золотой треугольник» был открыт для полностью привитых посетителей, поскольку данную зону объявили свободной от COVID-19.

Третья фаза запланирована на 1 сентября, если заболеваемость не повысится и программа по вакцинации населения будет продвигаться согласно плану.