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Мужчина и грудной ребенок погибли при столкновении трех автомобилей в Дагестане
Происшествия
Мужчина и грудной ребенок погибли при столкновении трех автомобилей в Дагестане
57.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Орловской области

Махачкала, 30 июля. В результате столкновения трех автомобилей в Хасавюртовском районе Дагестана погибли мужчина и трехмесячный ребенок. Трагедия произошла на федеральной автодороге «Кавказ», сообщили ФАН в региональном МВД.

По данным ведомства, сначала ВАЗ-2110 столкнулся с попутно двигавшимся фургоном ГАЗ-3010GA, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-2114. Дорожно-транспортное происшествие привело к гибели водителя «Лады» десятой модели и ребенка, находившегося в «четырнадцатой».

За рулем обоих этих автомобилей находились жители села Куруш Хасавюртовского района. Еще трое участников автоаварии госпитализированы.

«Водитель автомашины ВАЗ-2110 и трехмесячный ребенок, находившийся в ВАЗ-2114, от полученных телесных повреждений скончались на месте», — говорится в сообщении республиканского МВД.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане после опрокидывания Range Rover погибли два человека. До этого иномарка разогналась до 230 километров в час.

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