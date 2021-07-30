Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 18:26
18:25
Политика
Радикалы пришли на ЛГБТ-акцию в центре Киева и подрались с участниками
18:25
Политика
Экс-юрист ЮКОСа назвал ничтожной победу дочерней компании в арбитраже против России
18:24
Общество
Коммерсанты из Мордовии не заплатили налогов на 40 млн рублей
18:23
Общество
ВОЗ не выявила повышенный уровень смертности от штамма коронавируса «Дельта»
18:22
Спорт
Мастер спорта Екатерина Балданова рассказала о подсуживании на соревнованиях
18:22
Общество
Наталья Гордиенко подтвердила отношения с Филиппом Киркоровым
18:19
Армия
В ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работы ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе
18:18
Общество
Хуснуллин поручил сдать последний участок «Тавриды» до назначенного срока
18:18
Общество
Первые бракосочетания состоялись на канатной дороге в Москве
18:16
Политика
Экс-разведчица назвала происходящее в США возвращением в СССР
Все новости

Эксперт Журавлев объяснил, когда следует покупать жилье в Подмосковье

  /   Обновлено: 30 июля 2021 18:13
Экономика
Эксперт Журавлев объяснил, когда следует покупать жилье в Подмосковье
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 июля. Специалист Никита Журавлев посоветовал гражданам, которые рассматривают возможность покупки нового жилья в Подмосковье, не затягивать и брать недвижимость на выгодных условиях.

В настоящее время ипотечная ставка находится на доступном уровне, однако процент может вырасти в ближайшее время. Сегодня значение составляет 8–8,5% годовых. Увеличение показателя до 9,5% или даже 10% прогнозируется осенью. Подобный рост может повлиять на покупательную способность населения, передает «Радио 1».

По словам Журавлева, благодаря мерам субсидирования в Подмосковье установились вполне комфортные для граждан ставки по ипотеке. Жители Московской области получили возможность оформить ссуду под 7% годовых. В результате россиянам, которые планируют приобрести новое жилое помещение, это будет очень удобно.

Росстат ранее оценил темпы повышения стоимости новостроек на отечественном рынке. Согласно данным ведомства, цена квадратного метра добралась до уровня 89 тысяч рублей во втором квартале 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Эксперт Журавлев объяснил, когда следует покупать жилье в Подмосковье
ипотека жилье недвижимость
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru