Эксперт Журавлев объяснил, когда следует покупать жилье в Подмосковье

Москва, 30 июля. Специалист Никита Журавлев посоветовал гражданам, которые рассматривают возможность покупки нового жилья в Подмосковье, не затягивать и брать недвижимость на выгодных условиях.

В настоящее время ипотечная ставка находится на доступном уровне, однако процент может вырасти в ближайшее время. Сегодня значение составляет 8–8,5% годовых. Увеличение показателя до 9,5% или даже 10% прогнозируется осенью. Подобный рост может повлиять на покупательную способность населения, передает «Радио 1».

По словам Журавлева, благодаря мерам субсидирования в Подмосковье установились вполне комфортные для граждан ставки по ипотеке. Жители Московской области получили возможность оформить ссуду под 7% годовых. В результате россиянам, которые планируют приобрести новое жилое помещение, это будет очень удобно.

Росстат ранее оценил темпы повышения стоимости новостроек на отечественном рынке. Согласно данным ведомства, цена квадратного метра добралась до уровня 89 тысяч рублей во втором квартале 2021 года.