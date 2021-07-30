Литовкин назвал крайне сомнительной идею строить ракеты Р-27 на Украине

Санкт-Петербург, 30 июля. Решение доверить Украине производство крупной партии ракет Р-27 выглядит странно, учитывая отсутствие в стране необходимых мощностей, заявил полковник запаса Виктор Литовкин.

Так он прокомментировал изданию «ПолитРоссия» информацию о контракте, который был подписан с киевским ракетостроительным холдингом «Артем». По некоторым данным, компания получила заказ на сумму 200 миллионов долларов. Другие детали сделки не разглашаются. При этом в холдинге говорят о сотрудничестве с неким иностранным клиентом.

«Не представляю, кто может заключить контракт с Украиной на производство этих ракет. Непонятно, есть ли вообще у Украины компетенция на это, есть ли комплектующие для сборки такого оружия», — отметил Литовкин.

По его словам, 200 миллионов долларов — очень большая сумма для украинского оборонно-промышленного комплекса. Эксперт назвал сделку крайне сомнительной. Он не уверен, что Украина способна эффективно освоить полученные деньги.

Ранее в Киеве рассказали об испытаниях нового реактивного снаряда «Тайфун-1» украинского производства. Боеприпас предназначен для системы залпового огня БМ-21У «Верба». Результаты испытаний, по данным минобороны Украины, также будут использованы для создания снаряда под РСЗО «Ураган».