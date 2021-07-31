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Барецкий анонсировал выпуск цинковых домов-гробов, неуязвимых при потопе
Общество
Барецкий анонсировал выпуск цинковых домов-гробов, неуязвимых при потопе
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Новые вызовы требуют новых решений — на фоне участившихся наводнений стало очевидно, что прежние архитектурные решения себя исчерпали. Об этом в интервью ФАН заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий.

Еще недавно западные земли ФРГ страдали от беспрецедентных паводков, вызванных обильными дождями. Интернет заполонили видео с плывущими прямо по улицам домами, в которых отчаянно копошатся борющиеся за жизнь люди. Многие из них лишились своего имущества и документов, оставшись буквально без средств к существованию, и теперь вместо избирательной кампании германские политики вынуждены помогать им выжить. Всего этого могло не случиться, если бы немцы жили в домах, построенных по революционной методике Стаса Барецкого — так, по крайней мере, утверждает сам автор книги «Брат-3».

«Я часто имею дело с цинковыми гробами и знаю, что для их изготовления используется самый лучший материал, — поделился наблюдениями президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Так что вскоре мы создадим прототип частного жилого дома, целиком сделанного из цинка, а потом пустим его в массовый оборот».

Писатель убежден: ФРГ очень пригодится его изобретение, ведь в западных областях страны стоят очень неуклюжие дамбы, которые при сильных затоплениях приходится открывать, чтобы их самих не снесло потоком воды.

Барецкий анонсировал выпуск цинковых домов-гробов, неуязвимых для потопа
фото из личного архива Стаса Барецкого  / 

«А я решил, что поставлю эти цинковые дома на такие плавающие подушки, вроде катамарана, и в час икс они не просто не утонут, но будут фланировать по волнам, — заявил Барецкий. — Таким образом, все имущество жильцов будет запаяно в такую своеобразную капсулу: ничто не протечет, не сгниет, не испортится. Документы и деньги останутся целы! Цинк вообще классная тема: он тонкий, легкий и дешевый, стандартные жилые конструкции, которые мы будем возводить из него, обойдутся не более чем в миллион рублей».

Писатель подчеркнул: его дома будут как поплавки, поэтому окажутся актуальны также на островах Тихого океана, где местные жители смогут использовать их для перемещения от одного куска суши к другому, и таким образом смогут даже менять страну проживания, если на Родине к власти вдруг внезапно придет военная хунта.

«Вон все говорят, что Лондон и Питер под воду уйти могут, — напомнил шоумен. — Так что я предлагаю поставить Эрмитаж на такую плавающую подушку из цинка, чтобы наше культурное наследие осталось в безопасности».

Ранее собеседник ФАН избил трансгендера во Вкусвилле и попал на видео.

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