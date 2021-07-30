Украина национально сопротивляется и безропотно отдается. Колонка Руслана Мармазова

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля сего года поставил свой автограф под ранее принятыми Верховной радой законами об основах национального сопротивления (№5557) и об увеличении численности Вооруженных сил Украины (№5558).

Личный состав, согласно новациям, должен возрасти на 11 тысяч человек, что, по прикидкам специалистов, значит — на 4,4%. Стало быть, несложно понять, что под ружьем у Украины находится где-то около 250 тысяч человек. По всей видимости, цифра в общем и целом соответствует действительности. Прирост невелик.

Хотя как говорилось в классическом советском фильме «Чапаев»:

«На войне и поросенок — божий дар!»

Войну же Украина ведет самозабвенно, уже восьмой год. Причем, если кто не в курсе, «с Россией», настырно и хронически не являющейся на поле боя. За нее, по укоренившейся уже традиции, в Киеве принимают выросшие из ополчения, самообороны, как раз-таки из местного сопротивления народные милиции ДНР и ЛНР.

И в этом смысле куда как более интересным и перспективным (с негативной окраской) выглядит закон о «национальном сопротивлении» Украины.

Вчитываться в его параграфы — не самое занятное времяпрепровождение в мире. Как, впрочем, бывает чаще всего, когда имеешь дело с бюрократическими бумажками. Но за пунктами и подпунктами открывается целый параллельный мир войны, замысловатый и кровавый, который режим Зеленского намеревается создать при участии самых что ни на есть широких народных масс.

Собственно, вовлечь население в милитаристские игры, ставшие в последнее время национальным украинским видом спорта, — главная задача «национальных сопротивлянтов».

Идея, если говорить коротко и упрощенно, примерно такая. Территориальные общины должны быть готовы, во всех смыслах, быстренько, если возникнет такая нужда у руководства страны, превратиться в воинские подразделения. Любительские, самодеятельные, но зато многочисленные.

Предусмотрено обучение гражданских лиц военным премудростям (насколько это возможно). Обозначены порядок подчинения на время боевых действий, структура, схема взаимодействия с кадровыми военными и все такое прочее.

Потенциальные участники «национального сопротивления» должны настраиваться, что им придется собирать разведывательную информацию о противнике, да и вообще — всячески всемерно участвовать в противостоянии «агрессору». Между строк явственно просматриваются диверсионные действия подпольщиков, пущенные под откос эшелоны и тому подобные прелести партизанской войны.

Никакой натяжки не будет, если сказать, что на Украине взят курс — пока, правда, чисто теоретический, но на уровне законодательства — на организацию партизанского движения. Крайне, надо сказать, специфичного и как бы авансом. Когда ничего еще не случилось, а потенциальные партизаны — за каждым кустом.

Специфика же тут вот какая. Разумеется, все знают анекдот с бородой, что у твоего Гэндальфа (волшебника из вселенной Джона Толкиена. — Прим. ФАН), о трех украинцах, которые являют собой партизанский отряд, причем непременно с предателем. Новое же законодательство заталкивает всех украинцев в партизанский отряд, состоящий из сплошных предателей.

Чего предателей? Так своих же собственных национальных интересов! Ни больше и ни меньше.

Федеральное агентство новостей /

Поясняю. Чисто теоретически закон о национальном сопротивлении направлен на противостояние, да еще и совершенно бескомпромиссное, любому агрессору, верно ведь? Но на практике, и этого никто не скрывает, виртуальные пока еще партизанские отряды заряжаются исключительно против России. Она в представлении Киева — единственный и несравненный «агрессор», который ножи булатные на Украину точит.

И не просто точит, а силами вооруженных сил ДНР и ЛНР всячески воюет с гордыми и непримиримыми украинцами, на которых уважительно смотрит весь мир. Цивилизованная, западная его часть, понятное дело.

Уяснили? Это важно. Агрессор для официального Киева сегодня — это Россия + ДНР + ЛНР. Такова официальная концепция. Стало быть, «национальное сопротивление» вот тут-то и может пригодиться. Во всех проявлениях, заложенных авторами свежего, но изначально дурно пахнущего закона. Как мы уже разобрались выше — от сбора разведывательной информации до диверсий. В исполнении гражданских, но, по идее, крайне энергичных лиц!

Представляете, какими могут быть последствия для и без того бедующего Донбасса?

Между прочим, Telegram-канал «Донбасс решает» оперативно отреагировал на подписанный Зеленским закон и предложил своим пользователям ответить на вопрос:

«Следует ли ДНР и ЛНР опасаться усиления диверсионной деятельности украинских террористов?»

— Нет, Украина побоится — ответили 10% респондентов.

— Зависит от положения дел на Донбасском фронте — 22%.

— Да, закон для того и принят — так считает подавляющее большинство участников опроса — 68%!

А теперь обратите внимание, что хороводы с «национальным сопротивлением» набирают обороты как раз в то время, когда на Украине зарубежные военные чувствуют себя лучше, чем в собственной казарме на родине. Всевозможные маневры с участием частей и подразделений стран НАТО на суше, на море и в небе протекают на территории официально внеблоковой Украины одно за другими. Нон-стоп практически.

Федеральное агентство новостей /

Не успели отзвенеть учения Sea Breeze, в ходе которых военнослужащие НАТО искренне и на полном серьезе отрабатывали варианты ведения боевых действий на Украине и зачистки народных республик Донбасса, как уже приближаются «Объединенные усилия — 2021». Они будут грохотать в акваториях Черного и Азовского морей в конце сентября. Подтягиваются представители 15 стран НАТО. ВСУ тоже будут, куда же их девать.

Если отбросить округлые формулировки и дипломатические реверансы, то мы увидим, что территория Украины давно и плотно оккупирована коллективным Западом. И штаб-квартира оккупационной администрации находится в посольстве США в Киеве, откуда назначаются, причем совершенно уже без стеснений и никому не нужных операций прикрытия, аборигенные чиновники.

Не против ли этой агрессии направят свои штыки народные мстители из «национального сопротивления»? Страна ведь доведена до разорения, от независимости разве что остатки упаковки остались, сплошное же внешнее управление и беспрецедентный произвол.

Но нет! Вот этим захватчикам Украина отдается безропотно — не по первому требованию даже, а вовсе без требований. На упреждение желаний вельможных господ! При этом еще и приплачивает им своей рабской зависимостью, природными и человеческими ресурсами, да, собственно, всем, что еще удается наскрести по нищим сусекам.

А воюет Украина с ДНР и ЛНР. И якобы с Россией. Вплоть до организации «национального сопротивления»! Есть логика, а? Да, есть. Кривая и извращенная украинская логика. Всегда у них так…