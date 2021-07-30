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Спортсменка Балданова объяснила, почему Мерфи попытался оскорбить россиян на ОИ-2020

  /   Обновлено: 30 июля 2021 18:08
Спорт
Спортсменка Балданова объяснила, почему Мерфи попытался оскорбить россиян на ОИ-2020
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 30 июля. Бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе Екатерина Балданова оценила слова американского пловца Райана Мерфи о том, что российских атлетов не должно быть на ОИ.

Звезда спорта стала участницей пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», где обсуждали успехи российских олимпийцев в Токио. Балданова ответила на вопрос о выходке американского спортсмена Райана Мерфи, который после проигрыша российскому пловцу нелестно высказался о всей команде Олимпийского комитета России (ОКР).

«Американских спортсменов что-то бомбит почему-то от того, что российские спортсмены выигрывают. Это по-человечески некрасиво. Ссылается на допинг, но американским спортсменам тоже много что разрешено. Например то, что другим спортсменам в мире это нельзя принимать, лучше бы он ничего не говорил», — объяснила выходку Мерфи Балданова.

Она с уверенностью заявила, что сейчас все российские чемпионы тренируются и участвуют в Играх абсолютно чистыми. Поэтому, когда им напоминают о допинговом скандале, становится обидно. Спортсменка отметила, что члены команды ОКР спокойно справляются без препаратов, при этом американцы участвовать в таких масштабных соревнованиях без лекарств не могут.

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патриот олимпиада балданова
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