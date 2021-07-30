Про необходимость увлажнения кожи мы слышим постоянно и повсеместно. Увлажнение ― краеугольный камень ухода за лицом и телом. Большое значение в качественном уходе имеют регулярные домашние процедуры. Без этого ни одна салонная манипуляция, какой бы дорогой и результативной она не была, не будет иметь длительного эффекта.

Но и в домашних условиях для хорошего увлажнения одного крема для лица мало. Необходимо всесторонне поддерживать клетки кожи. Делать это можно с помощью различных сывороток и масок. Как приготовить увлажняющую маску в домашних условиях ― разберем в этой статье.

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Что происходит

Хорошо увлажненная кожа не только выглядит красивой и ухоженной, но и свои функции выполняет эффективно, в частности защищает от вредного воздействия окружающей среды. Если влаги не хватает, кожа пытается забирать ее из внутренних органов. Поэтому любой косметолог или диетолог скажет, что, прежде всего, необходимо потреблять достаточное количество чистой питьевой воды.

Почему же так важно увлажнять кожу? Главным образом из-за двух волшебных компонентов: коллагена и эластина. Коллаген ― это белок, из которого состоит соединительная ткань организма. Эластичность, а также прочность соединительной ткани ― забота коллагена. Для здоровья кожи он играет ключевую роль:

выравнивает тон;

ускоряет регенерацию;

заживляет.

Под словом «коллаген» в косметологии понимают несколько его видов:

Native collagen удерживает молекулы воды;

Atellocollagen, так называемый «рыбный» коллаген, проникает в глубокие слои кожи и стимулирует регенерацию клеток;

«животный» коллаген увлажняет, возвращает упругость;

Hydrolyzed Collagen в основе имеет лизин, глицин и пролин, считается частым компонентом средств с лифтинг-эффектом;

растительный коллаген, источником которого являются водоросли и пшеница, легко усваивается кожей, отдавая ей целый комплекс аминокислот.

Кроме собственно старения, синтез коллагена подвержен воздействию УФ-излучения, авитаминозам, постоянным стрессам, нарушениям сна и питания, влиянию никотина и алкоголя. Очевидно, что для поддержки собственного здоровья необходимо исключить эти факторы. Быть осторожнее с солнцем, следить за режимом дня, правильно и разнообразно питаться. И, конечно, исключить курение и алкоголь.

Эластин ― это тоже белок соединительной ткани, который очень важен для функционирования клеток и обеспечения всех клеточных процессов. Для кожи, артерий, легких и сфинктеров, которые постоянное сжимаются и разжимаются, эластин играет ключевую роль. Соответственно, дефицит эластина приводит к истончению тканей и последующим нарушениям работы органов и сосудов.

Эластин выполняет три принципиальные функции:

увлажнение : эластин гигроскопичен, он притягивает и удерживает молекулы воды, на коже создается тонкая воздухопроницаемая пленка, она не дает влаге испаряться;

: эластин гигроскопичен, он притягивает и удерживает молекулы воды, на коже создается тонкая воздухопроницаемая пленка, она не дает влаге испаряться; восстановление необходимого эпидермального барьера происходит вследствие связывания влаги в коже;

необходимого эпидермального барьера происходит вследствие связывания влаги в коже; контроль выработки кожного сала: при этом эластин не приводит к образованию акне.

Выработка коллагена и эластина с возрастом снижается. Кожа становится менее упругой, регенерация клеток замедляется, появляются различные раздражения и другие проблемы. Из-за снижения выработки подкожного жира появляются морщины. Со временем они становятся заметнее, глубже. Цвет лица становится тусклым, появляется бледность, кожа начинает шелушиться. Неровности кожи особенно видны при нанесении макияжа. Тональные средства скатываются и только еще больше подчеркивают несовершенства.

Федеральное агентство новостей /

Увлажняем кожу в домашних условиях

Как было отмечено в самом начале, волшебной таблетки, которая решит все проблемы с кожей раз и навсегда, не существует. Хороший уход ― регулярный уход. В современных условиях, при плотном графике и высокой занятости, времени на салонные процедуры хватает не у всех.

Но помочь себе можно, приготовив увлажняющую маску дома. Для этого вам не понадобятся какие-то редкие и дорогие ингредиенты. Рассмотрим несколько несложных рецептов, доступных для приготовления в домашних условиях.

Увлажняющая маска с алоэ

Алоэ вера или столетник ― одно из удивительнейших растений. Это суккулент, который в диком виде встречается на Канарских островах, но культивируется во всем мире. Экстракт алоэ активно применяется как в традиционной, так и народной медицине. В его составе десяток полезных для человека веществ: полисахариды, витамины, фолиевая кислота, ферменты, флавоноиды и другие вещества.

Для увлажнения кожи алоэ бесценен, так как есть подтверждения тому, что он проникает в кожу в четыре раза быстрее воды. Другое важное свойство алоэ ― способность успокаивать раздраженную кожу, начиная от покраснений после бритья и заканчивая солнечными ожогами. Отшелушивание кожи и удаление мертвых клеток ― еще одна задача, с которой эффективно справляется экстракт этого удивительного растения.

Рецептов увлажняющих масок с алоэ достаточно много. В пару к нему можно взять и мед, и куркуму, и кокосовое масло. Мы предлагаем выбрать последнее. О полезных свойствах кокосового масла холодного отжима не слышал разве только ленивый.

Итак, необходимо смешать 2–3 ст. л. сока алоэ и 1 ст. л. кокосового масла. Хорошо перемешайте и нанесите состав на лицо и шею, не забыв про зону декольте. При нанесении слегка массируйте кожу. Через 15 минут смывайте прохладной водой. Такую маску можно делать не реже двух раз в неделю.

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Увлажняющая маска с медом

О целебных свойствах меда говорить можно бесконечно. Это уникальный продукт, который ценен не только сам по себе, но и его производные: соты, пыльца, прополис. Для тех, кто любит париться в бане и сауне, смягчающие свойства меда не являются новостью. Нет ничего лучше, чем хорошо распарив кожу, использовать мед, как крем и одновременно скраб для тела. После того, как вы выйдете из парилки и смоете мед вместе с потом, результат будет налицо. Кожа становится удивительно мягкой, гладкой, шелковистой. Причем этот эффект сохраняется надолго.

Для сухой и обезвоженной кожи лица подойдет следующий рецепт: возьмем мед (1 ч. л.), кефир (1 ст. л.) и овсяные хлопья (1 ч. л.). Все тщательно перемешиваем и наносим на лицо. Через 20 минут можно смывать и наслаждаться мягко отшелушенной и гладкой кожей.

Поскольку мед на 100% натуральный продукт, перед применением убедитесь, что у вас нет на него аллергии.

Увлажняющая маска с авокадо

Авокадо по праву считается самым модным сегодня продуктом. Это незаменимый ингредиент красивых и здоровых завтраков. Справедливости ради заметим, что это как раз тот случай, когда мода не ошибается. Авокадо содержит в себе массу полезных свойств.

Это и правильные жиры (незаменимы держащим пост или придерживающимся веганства), и огромное количество калия, который так нужен для работы сердца, и полезный холестерин, и, конечно, клетчатка. Кстати, вы знали, что авокадо ― это фрукт?

Итак, для увлажняющей маски с авокадо нужно взять спелый фрукт, очистить и вынуть косточку, а мякоть хорошо размять до состояния пюре. Можно использовать блендер. К пюре можно добавить ту же овсянку. Хорошо перемешать, чтобы масса стала однородной. Нанести на лицо и оставить на 15–20 минут, а можно и до высыхания. Потом смыть теплой водой. Кожа станет ровной, гладкой и мягкой.

Увлажняющая маска из огурца

Огурец на 95% состоит из воды, но вода эта непростая. В ней огромное количество полезных микроэлементов и витаминов. Здесь надо отметить, что речь идет о сезонном продукте. К сожалению, даже самые красивые тепличные огурцы, которые продаются в супермаркетах зимой, тут не помогут. Поэтому брать нужно свежие сезонные овощи. Огуречный сок мягко выводит токсины из организма, предотвращает изжогу, восстанавливает кислотно-щелочной баланс и, конечно, очень полезен для кожи.

Для приготовления маски берем свежий огурец и очищаем его от кожуры. Далее нарезаем мелкой «соломкой», разминаем и хорошо перемешиваем. Добавляем 1 ч. л. оливкового масла, еще раз перемешиваем и ставим в холодильник. 10 минут для небольшого охлаждения — достаточно. После этого состав можно нанести на лицо, шею и зону декольте, подержать минут 10–15 и смыть. При регулярном использовании результатом станет тонизированная, гладкая, ровная кожа без раздражений.

Увлажняющая маска с глиной

Глина издавна считалась эффективным средством для ухода за кожей. Она отлично очищает лицо, проникая в поры и вытягивая оттуда вредные вещества, убирая пыль, кожный жир и омертвевшие клетки кожи. Глина отлично подтягивает кожу и, конечно, смягчает ее. Глина может быть разных типов: розовая, белая, черная, голубая. Поэтому подобрать себе глину для ухода можно, исходя из имеющихся проблем. Для увлажнения более всего подходит голубая глина. Она обогащает кожу кислородом, очищает, матирует и увлажняет ее.

Для приготовления увлажняющей маски глину смешиваем с небольшим количеством оливкового масла, добавляем желток и наносим на лицо. После того, как маска высохнет, аккуратно, не растирая, смываем ее теплой водой. К этому рецепту можно добавить любой другой полезный для кожи компонент, предварительно убедившись, что на него нет аллергической реакции.

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Увлажняющая маска с маслами

Масла бывают базовыми (кокосовое, оливковое, масло из виноградных косточек и другие) и эфирные (лавандовое, апельсиновое). И те, и другие активно используются в косметике. Однако, надо помнить, что эфирные масла добавляют в очень маленьких количествах. Они могут вызывать аллергические реакции.

Чтобы сделать маску, возьмите одно базовое и одно эфирное масло. Наносить полученный состав нужно на влажную, предварительно очищенную кожу, так он лучше впитается. Для увлажняющей маски возьмите кокосовое или оливковое масло. Можно взять масло ши, аргановое. Добавьте каплю масла чайного дерева. Держать такую маску не стоит более 15–20 минут. Потом смывайте теплой водой. После этого нанесите увлажняющий крем.