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Донские «решалы» просили с коммерсанта 7,7 млн рублей за свои услуги
Происшествия
Донские «решалы» просили с коммерсанта 7,7 млн рублей за свои услуги
сайт следственного управления Следственного комитета по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 30 июля. Следственный комитет Ростовской области завершил расследование уголовного дела о мошенничестве и взятках в отношении трех дончан.

Как сообщили в следственном управлении регионального СК, группа лиц, действуя по предварительному сговору, предложила донскому коммерсанту решить его проблему за 7,7 млн рублей. За эти деньги мошенники обещали помочь с уголовным делом и вернуть предметы, принадлежавшие фирме. Сумму самой взятки для решения «вопросов» с сотрудниками правоохранительных органов в СК не уточняют.

Предприниматель обратился с полицию, после чего при передаче денежных средств «решалы» были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

В региональном ведомстве поясняют, что на данный момент по факту этого уголовного дела собрана большая доказательная база, поэтому в ближайшее время суд рассмотрит его по существу. 

Ранее ФАН сообщал, что СК Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении двух жителей региона, один из которых — сотрудник Таганрогского МРЭО. Лица подозреваются в посредничестве во взяточничестве. 

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следственный комитет взятка ростов на дону
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