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Предполагаемого поджигателя лесов в Турции едва не линчевали местные жители

  /   Обновлено: 30 июля 2021 18:12
Происшествия
Предполагаемого поджигателя лесов в Турции едва не линчевали местные жители
pixabay.com  /  suhasrawool

Анталья, 30 июля. Проживающие в городе Манавгат люди решили самостоятельно наказать предполагаемого поджигателя лесов. Они не хотели передавать подозреваемого полицейским.

Когда злоумышленников забрали полицейские, местные оказались недовольны этим. По их словам, жандармы хотели защитить преступников. Также они выразили надежду, что нарушителей накажут строго по закону, сообщал сайт 360tv.ru.

Глава МИД Турции прокомментировал возникший пожар, из-за которого граждане хотели устроить самосуд над поджигателем. По его словам, в настоящее время в стране зафиксировано много очагов возгорания, поэтому установить точные причины происшествия сложно.

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турция самосуд поджигатель
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