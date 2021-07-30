Вдова погибшего Жовенеля Моиза настроена баллотироваться на пост президента Гаити

Вашингтон, 30 июля. Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза заявила, что серьезно рассматривает возможность баллотироваться на пост главы государства.

Мартин Моиз настроена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Гаити, отмечает газета New York Times, журналисты которой взяли интервью у вдовы погибшего лидера страны.

Гаитянский президент был застрелен в ночь на 7 июля вооруженными людьми. Они совершили нападение на президентский дворец в Порт-о-Пренсе. В результате произошедшего Моиз умер от несовместимой с жизнью травмы. Первая леди тоже получила пулевое ранение.

После инцидента Мартин Моиз вместе с детьми покинула территорию Гаити и отправилась в американский штат Флорида. Здесь она будет продолжать лечение.