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Популярность Lada Niva Legend набирает обороты на рынке Европы
Экономика
Популярность Lada Niva Legend набирает обороты на рынке Европы
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Мэнстон, 30 июля. Российский внедорожник Lada Niva Legend продолжает пользоваться востребованностью среди автолюбителей на европейском рынке.

Свидетельством подобной популярности оказались снимки группы Lada Niva Documentary в соцсети «ВКонтакте», на которых из семи машин, размещенных на автовозе, не продано только люксовое исполнение автомобиля. Отечественные внедорожники прибывают в британский город Мэнстон через порт Дувр. Скорее всего, именно там сфотографирована партия новых авто.

Стоимость ввозимых в Великобританию Lada Niva Legend значительно выше, чем на российском рынке. Например, базовая вариация модели стоит не менее 17 295 фунтов стерлингов (примерно 1,76 млн рублей). Максимальная комплектация транспортного средства оценивается в 19 350 фунтов стерлингов (около 2 млн рублей), передает «Тарантас Ньюс».

Президент АвтоВАЗа Николя Мор ранее сообщил, что цена обновленных Lada, которая увеличилась до 1,2 млн рублей, будет оправдана высокими потребительскими характеристиками.

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авторынок внедорожник Lada Niva Legend
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