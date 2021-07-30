Популярность Lada Niva Legend набирает обороты на рынке Европы

Мэнстон, 30 июля. Российский внедорожник Lada Niva Legend продолжает пользоваться востребованностью среди автолюбителей на европейском рынке.

Свидетельством подобной популярности оказались снимки группы Lada Niva Documentary в соцсети «ВКонтакте», на которых из семи машин, размещенных на автовозе, не продано только люксовое исполнение автомобиля. Отечественные внедорожники прибывают в британский город Мэнстон через порт Дувр. Скорее всего, именно там сфотографирована партия новых авто.

Стоимость ввозимых в Великобританию Lada Niva Legend значительно выше, чем на российском рынке. Например, базовая вариация модели стоит не менее 17 295 фунтов стерлингов (примерно 1,76 млн рублей). Максимальная комплектация транспортного средства оценивается в 19 350 фунтов стерлингов (около 2 млн рублей), передает «Тарантас Ньюс».

Президент АвтоВАЗа Николя Мор ранее сообщил, что цена обновленных Lada, которая увеличилась до 1,2 млн рублей, будет оправдана высокими потребительскими характеристиками.