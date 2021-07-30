ВОЗ заявила о выявлении дельта-штамма коронавируса в 132 странах мира

Женева, 30 июля. Штамм коронавируса «Дельта» зафиксировали в 132 странах мира, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом в пяти из шести регионов заболеваемость COVID-19 выросла почти в два раза за последний месяц. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

«Вариант «Дельта» был выявлен уже в 132 странах», — подчеркнул он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 в некоторых регионах России. По ее словам, Московскому региону удалось с успехом преодолеть трудности, связанные с ростом заболеваемости.