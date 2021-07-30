Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 18:25
18:25
Политика
Радикалы пришли на ЛГБТ-акцию в центре Киева и подрались с участниками
18:25
Политика
Экс-юрист ЮКОСа назвал ничтожной победу дочерней компании в арбитраже против России
18:24
Общество
Коммерсанты из Мордовии не заплатили налогов на 40 млн рублей
18:23
Общество
ВОЗ не выявила повышенный уровень смертности от штамма коронавируса «Дельта»
18:22
Спорт
Мастер спорта Екатерина Балданова рассказала о подсуживании на соревнованиях
18:22
Общество
Наталья Гордиенко подтвердила отношения с Филиппом Киркоровым
18:19
Армия
В ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работы ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе
18:18
Общество
Хуснуллин поручил сдать последний участок «Тавриды» до назначенного срока
18:18
Общество
Первые бракосочетания состоялись на канатной дороге в Москве
18:16
Политика
Экс-разведчица назвала происходящее в США возвращением в СССР
Все новости

Доступ к ресурсу Gulagu.net заблокировали на территории России

  /   Обновлено: 30 июля 2021 18:18
Политика
Доступ к ресурсу Gulagu.net заблокировали на территории России
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 июля. Роскомнадзор заблокировал на территории страны сайт общественного проекта Gulagu.net. Об этом сообщил основатель интернет-портала Владимир Осечкин на своей странице в Facebook.

Доступ к сайту ограничили на основании статьи 15.4 («Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети Интернет»). Решение о блокировке Gulagu.net принял Мосгорсуд. Осечкин сообщил, что 30 июля получил соответсвующее уведомление.

Ранее РКН потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live». В ведомстве отметили, что интернет-ресурс нарушает закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Доступ к ресурсу Gulagu.net заблокировали на территории России
россия роскомнадзор сайт блокировка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru