Доступ к ресурсу Gulagu.net заблокировали на территории России

Москва, 30 июля. Роскомнадзор заблокировал на территории страны сайт общественного проекта Gulagu.net. Об этом сообщил основатель интернет-портала Владимир Осечкин на своей странице в Facebook.

Доступ к сайту ограничили на основании статьи 15.4 («Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети Интернет»). Решение о блокировке Gulagu.net принял Мосгорсуд. Осечкин сообщил, что 30 июля получил соответсвующее уведомление.

Ранее РКН потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live». В ведомстве отметили, что интернет-ресурс нарушает закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».