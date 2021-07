Австралийский абориген выпрыгнул с 13 этажа, спасаясь от полиции

Ватерлоо, 30 июля. Российские правозащитники из Фонда борьба с репрессиями (ФБР) изучают дело о гибели при задержании 31-летнего австралийского аборигена Патрика Фишера. Правозащитная организация обратилась к высшему руководству Австралии с просьбой разобраться в ситуации. Об этом правозащитники написали своем официальном Telegram-канале.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Patrick Fisher.https://t.co/9Pl3LujnkN