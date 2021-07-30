Австралийский абориген выпрыгнул с 13 этажа, спасаясь от полиции

Ватерлоо, 30 июля. Российские правозащитники из Фонда борьба с репрессиями (ФБР) изучают дело о гибели при задержании 31-летнего австралийского аборигена Патрика Фишера. Правозащитная организация обратилась к высшему руководству Австралии с просьбой разобраться в ситуации. Об этом правозащитники написали своем официальном Telegram-канале.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Patrick Fisher.https://t.co/9Pl3LujnkN — Foundation to Battle Injustice (@FBIProject) July 30, 2021

Патрик Фишер погиб 7 февраля 2018 года. В этот день к нему пришли полицейские с ордером на арест. Мужчина попытался избежать задержания и выбраться из квартиры на Джордж-стрит в пригороде Ватерлоо через балкон 13 этажа, но не удержался и упал.

По словам членов семьи, правоохранители знали, что Фишер склонен к бегству. Полицейские могли выбрать иной способ ареста, а не блокировать в квартире на высоком этаже.

«Эта семья разрушена. Мы хотим надлежащего расследования того, что произошло. Мы хотим правды. Коронеру нужно заглянуть глубже, потому что Патрик был человеком, отцом, а не статистикой», — заявила жена погибшего.

В феврале 2021 года семья Фишера заявила, что надеется, что полицейские понесут наказание. По мнению родственников, расследование не проводилось надлежащим образом, потому что началось только через два года после смерти.

«Полиция должна быть привлечена к ответственности. Печальная реальность такова, что на нас, коренных жителей, не обращают внимания. Полиция всегда рядом, когда они берут кого-то под стражу. Но когда мы становимся жертвами жестокого обращения — их нигде не видно», — заявил друг Фишера.

В Фонде борьбы с репрессиями изучают обстоятельства гибели Патрика Фишера. Правозащитники полагают, что его смерть укладывается в общую картину полицейского и тюремного насилия по отношению к коренному населению Австралии.

ФБР — некоммерческая правозащитная организация, нацеленная на помощь жертвам полицейского насилия. В создании Фонда принял участие известный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Своей миссией правозащитники борьбу с полицейским и тюремным насилием во всем мире, а также поддержку активистов, которые противостоят полицейскому произволу.