Светлана Журова: У некоторых — бешенство от наших медалей в Токио

Знаменитая советская и российская спортсменка Светлана Журова заявила ФАН, что наша сборная обязательно должна была поехать на Игры в Токио.

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по конькобежному спорту рассказала в эксклюзивном интервью о том, почему так много медалей у хозяев главных соревнований четырехлетия, удастся ли россиянам обойти их и нужно ли было вообще выступать в японской столице без флага и гимна.

— Светлана Сергеевна, чего нам всем ждать в ближайшие дни, на что можем надеяться?

— Японцы же хитрые: они на начало Игр поставили свои «убойные» в плане медалей виды спорта. Они, как и любые организаторы Олимпиад, имеют право «подруливать» расписанием соревнований, чтобы поднять командный дух и снять напряжение. Понятно, что японцы хорошо знают, в каких видах сильны, и это очень правильно и продуманно.

На самом деле, так сделала бы абсолютно любая страна, давайте говорить честно. И у Китая наверняка так же будет в 2022 году (на зимних Играх. — Прим. ФАН), да и мы тоже это делали в Сочи в 2014-м.

— Например, в дзюдо японцы уже взяли аж 11 наград, включая девять золотых!

— О чем и речь. Поставь вместо дзюдо какой-нибудь другой вид, и будет уже совсем другой расклад.

olympic.ru / Пресс-служба ОКР

— Сможет ли все-таки сборная России войти в итоговую тройку? Понятно, что с китайцами и американцами соперничать на равных будет сложновато, но японцев-то сумеем обойти?

— С японцами вся борьба еще впереди, потому что пойдут уже наши виды — борьба, к примеру. Или, скажем, вылетели в Токио наши синхронистки — пусть ждут их выступлений и трясутся (смеется). То же самое можно сказать и о художественной гимнастике.

Плюс, у нас еще впереди — отдельные виды по спортивной гимнастике, а это большое количество медалей. Здесь, честно говоря, нам придется очень серьезно бороться с японцами. Не исключаю, что итоговое третье место будет решаться и в гимнастике тоже.

Вот как там выступим, так, возможно, и будет. Есть у меня такое понимание. Если мы много отдадим японцам, то останется меньше шансов на третье общекомандное место.

Кстати, честно говоря, лично я расстроена, что в велоспорте, где тоже разыгрывается много наград, у нас пока как-то не очень…

— Многих все время волнует вопрос: зря или все-таки не зря мы поехали на эти Олимпийские игры, где у сборной России нет ни гимна, ни флага? Вы что думаете по этому поводу?

— Начну отвечать на этот вопрос вот с чего. Теннисист Даниил Медведев очень правильно поставил на место одного журналиста, он большой молодец! С точки зрения молодого, яркого и очень известного спортсмена, он красноречиво продемонстрировал, что есть политика, есть журналистская этика. Потому что нельзя в своем вопросе обвинять целое поколение в том, что оно не делало. Вы же помните, что этот журналист безапелляционно назвал российских спортсменов обманщиками, и это, честно говоря, весьма серьезное обвинение.

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В общем, Медведев здорово ответил за всю нашу команду, за всех ребят, которые поехали в Токио. И это лишний раз говорит о том, что мы поехали на Игры-2020 не зря.

Мы все-таки поехали туда под флагом Олимпийского комитета России, это первое. Второе, мы много стоим там на пьедестале, и я понимаю, почему это всех раздражает. То есть если бы мы сейчас не выигрывали медали, то таких бы вопросов и не возникало. А тут просто вот такое бешенство!

Потому что они все понимают: россияне — это уже чистые, как говорится, спортсмены, которые проверены и перепроверены на предмет допинга уже миллион раз. И они выступают даже лучше, чем в то время, когда их обвиняли во всех грехах и вешали на них разные ярлыки.

— Неспроста же американцы — пловец и гребчиха — позволили себе высказаться нелицеприятным образом о россиянах.

— Представляете, каково этим людям?! Они же понимают, что у всех нынче происходит трансформация в сознании: «Подождите, а можно узнать, как же русские побеждали до этого? Что вообще происходит? То есть, будучи на допинге, они проигрывали, а без допинга выигрывают?»

Ну ясно же, что там был какой-то обман! Значит первоначально все это делалось в угоду неких политических моментов, а точно не по спортивному принципу. Это ведь политика чистой воды!

Так что все это видят и понимают: вот сборная России стоит в форме, которая как ее государственный флаг. И хотя его не поднимают, но поднимается флаг ОКР — за счет того, что наши ребята стоят на пьедестале. Мы единая команда, и сами ребята, особенно если их трое-четверо, стоят как наш флаг на пьедестале.

— Наверняка кое-кому очень бы хотелось, чтобы россияне вообще не выступали в Токио.

— Да, соперников это раздражает, потому что они понимают: без россиян им было бы куда легче завоевывать награды. И таким образом они погасили бы наш национальный дух, совсем бы нас загасили, и все бы этому радовались. Ну, не все, конечно, но кто-то наверняка злорадствовал бы на сей счет.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

А тут получается, что русские всем демонстрируют свою силу, да еще и не стесняются этого: вы нас так, а мы вот так!

— В общем, русские не сдаются!

— Сто процентов!

После семи соревновательных дней на XXXII летних Олимпийских играх сборная России по-прежнему занимает четвертое место в медальном зачете — в ее активе 34 награды (10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых). Впереди национальные команды КНР — 40 (19, 10 и 11), Японии — 28 (17, 4 и 7) и США — 41 (14, 16 и 11).

Светлана Журова также поделилась своими впечатлениями от выступлений российских спортсменов в Токио в предыдущие дни.