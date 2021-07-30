Мошенницу из Энгельса приговорили к шести годам колонии

Энгельс, 30 июля. Районный суд Энгельса вынес приговор местной жительнице по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Речь идет о женщине 1982 года рождения, которая в период с августа 2016 года по ноябрь 2018 года обманным путем завладела денежными средствами местных жителей на общую сумму 8,9 млн рублей. Она обещала своим жертвам поспособствовать принятию администрацией Энгельсского муниципального района решений о предоставлении жилплощадей для социального найма, а также заключению договоров с городскими строительными организациями об участии в долевом строительстве по сниженным ценам. Похищенными деньгами злоумышленница распоряжалась по собственному усмотрению.

В ходе расследования обвиняемая свою вину не признала. В итоге мошенницу приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось о работнике столичного вокзала, который обманом похитил у железнодорожной компании 2,3 млн рублей.