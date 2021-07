Байден предложил раздавать по 100 долларов за прививку от COVID-19

Вашингтон, 30 июля. Президент США Джозеф Байден предложил штатам раздать по 100 долларов всем, кто вакцинируется от COVID-19. Средства будут выделены из бюджета «Американского плана спасения» стоимостью 1,9 трлн долларов. Об этом сообщили в BBC.

Covid-19: Biden tells states to offer $100 vaccine incentive as cases rise https://t.co/wOuIFjMoD5 — BBC Health News (@bbchealth) July 30, 2021

В заявлении Минфина США президент призвал штаты финансово простимулировать население. Ведомство, в свою очередь, готово помочь региональным властям.

«Местные власти обеспечат выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца для того, чтобы защитить общество и жизни людей. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям», — говорится в сообщении Минфина.

Подобные меры уже действуют в ряде штатов. Так, в Огайо и Колумбусе предлагают государственным служащим 100 долларов за вакцинацию. А в Колорадо с 22 июля людям, которые прививаются в определенных местах, выдают подарочную карту на 100 долларов в супермаркет Walmart.

Будут ждать прививки по 200

Предложение Байдена вызвало неоднозначную реакцию. Часть американцев в соцсетях раскритиковали идею, но встречались и слова поддержки.

«Вакцина настолько эффективна, что правительство вынуждено вас подкупать», — написал у себя в Twitter журналист из Флориды Джон Кардило.

‘Biden Calls On States To Give $100 To Every Newly Vaccinated Person’



A vaccine so effective, government has to bribe you. https://t.co/ZdB9jFf51E — John Cardillo (@johncardillo) July 29, 2021

«Правильно продвигать это на национальном уровне и вакцинировать как можно больше американцев», — отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

We announced the $100 #COVID vaccine incentive yesterday and we’re already hearing the excitement from working families across the city.

@POTUS is right to push this nationally and get as many Americans vaccinated as possible. https://t.co/wW5nBMCKgf — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 29, 2021

«Я думаю, что идея администрации Байдена дать людям 100 долларов на вакцинацию сопряжена с серьезным риском. Люди откладывают вакцинацию в надежде на то, что цена вырастет до 200 долларов», — поделился мыслями индийский экономист из Нью-Йорка Каушик Басу.

I think Biden administration's idea of giving people $100 to get vaccinated runs a serious game-theoretic risk of prompting people to delay their vaccination in the hope of the price rising to $200.https://t.co/MyrnGgYk3X — Kaushik Basu (@kaushikcbasu) July 29, 2021

«Я категорически не согласен с тем, что штаты и города должны платить людям 100 долларов за вакцинацию. Это непристойно и аморально. Вакцина спасает им жизнь! Это их долг и ответственность перед собой и своей семьей!», — написал другой пользователь под ником «DMRE007».

@POTUS I totally disagree that states & cities should pay people $100 dollars to get vaccinated. It is obscene & immoral. The vaccine is saving their lives! It is their duty and responsibility to themselves & family! When reality sets in-they will get the message. — DMRE007 (@DMRE007) July 30, 2021

Ситуация с COVID-19

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал жителям штатов с высоким уровнем заражений COVID-19 носить маски в помещениях. На сегодня в США зафиксировано более 16 млн инфицированных коронавирусом. Общее количество смертей на данный момент составляет 304 тыс. человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления от COVID-19 — 6, 3 млн.