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Байден предложил раздавать по 100 долларов за прививку от COVID-19
Весь мир
Байден предложил раздавать по 100 долларов за прививку от COVID-19
flickr.com  /  Gage Skidmore

Вашингтон, 30 июля. Президент США Джозеф Байден предложил штатам раздать по 100 долларов всем, кто вакцинируется от COVID-19. Средства будут выделены из бюджета «Американского плана спасения» стоимостью 1,9 трлн долларов. Об этом сообщили в BBC.

В заявлении Минфина США президент призвал штаты финансово простимулировать население. Ведомство, в свою очередь, готово помочь региональным властям.

«Местные власти обеспечат выплаты в 100 долларов на каждого вновь вакцинирующегося американца для того, чтобы защитить общество и жизни людей. Министерство финансов готово предоставить техническую помощь местным властям», — говорится в сообщении Минфина.

Подобные меры уже действуют в ряде штатов. Так, в Огайо и Колумбусе предлагают государственным служащим 100 долларов за вакцинацию. А в Колорадо с 22 июля людям, которые прививаются в определенных местах, выдают подарочную карту на 100 долларов в супермаркет Walmart.

Будут ждать прививки по 200

Предложение Байдена вызвало неоднозначную реакцию. Часть американцев в соцсетях раскритиковали идею, но встречались и слова поддержки.

«Вакцина настолько эффективна, что правительство вынуждено вас подкупать», — написал у себя в Twitter журналист из Флориды Джон Кардило.

«Правильно продвигать это на национальном уровне и вакцинировать как можно больше американцев», — отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

«Я думаю, что идея администрации Байдена дать людям 100 долларов на вакцинацию сопряжена с серьезным риском. Люди откладывают вакцинацию в надежде на то, что цена вырастет до 200 долларов», — поделился мыслями индийский экономист из Нью-Йорка Каушик Басу.

«Я категорически не согласен с тем, что штаты и города должны платить людям 100 долларов за вакцинацию. Это непристойно и аморально. Вакцина спасает им жизнь! Это их долг и ответственность перед собой и своей семьей!», — написал другой пользователь под ником «DMRE007».

Ситуация с COVID-19

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовал жителям штатов с высоким уровнем заражений COVID-19 носить маски в помещениях. На сегодня в США зафиксировано более 16 млн инфицированных коронавирусом. Общее количество смертей на данный момент составляет 304 тыс. человек. Подтвержденных случаев полного выздоровления от COVID-19 — 6, 3 млн.

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