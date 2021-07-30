Кнутов объяснил, почему США столкнулись с проблемами при создании гиперзвуковых ракет

Санкт-Петербург, 30 июля. Попытки американцев создать гиперзвуковое вооружение обречены на провал, пока в США не пересмотрят свой подход, заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

Так он прокомментировал изданию «ПолитРоссия» провал испытаний американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW. Об инциденте сообщили в пресс-службе ВВС США. По данным ведомства, после отделения боеприпаса от бомбардировщика В-52 двигатель ракеты попросту не запустился.

По мнению Кнутова, такой исход является закономерным, учитывая отсутствие у американских специалистов необходимой квалификации. Этот фактор не заменить миллионами, которые Пентагон выделяет на разработку нового оружия. В качестве примера эксперт привел Советский Союз, где была создана ракета 5В28 — прародитель нынешних гиперзвуковых боеприпасов.

«Советский Союз во многих вопросах обгонял Соединенные Штаты, в том числе и в вопросе материаловедения. Сопромат и все остальное, что напрямую касалось материалов, у нас намного превосходило те разработки, которые имелись в США. И, собственно говоря, эта советская школа перешла в российскую, традиции сохранились, сохранились наработки», — объяснил Кнутов.

Он отметил, что в определенный момент США сделали неверную ставку. Американцы предпочли создавать боеприпасы с использованием сложной электроники. Проблема в том, что даже самые современные чипы не решат нюансов, связанных с элементарной физикой.

«Обмануть двигатель и поставить на него маячок невозможно – он либо работает, либо нет. Надо заниматься разработкой самой конструкции, но именно этого у них и не получается», — констатировал эксперт.

Ранее стало известно, что Конгресс США намерен сократить расходы на программу разработки и приобретения гиперхзвуковых ракет воздушного базирования для американских ВВС.