В Российском союзе туриндустрии сообщили, планируется ли эвакуация граждан из Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал ФАН, планируется ли эвакуация граждан РФ из Турции из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в стране из-за лесных пожаров.
Во многих провинциях Турции, включая некоторые туристические, с 28 июля идут лесные пожары. Как сообщают местные власти, с начала ЧП насчитывалось более 60 очагов возгорания, однако большинство из них уже локализованы. Причины возгораний разные: человеческая неосторожность, игра детей с огнем, аварии на ЛЭП. Кроме того, турецкие сотрудники правопорядка задержали группу лиц, которых обвиняют в умышленном поджоге лесов.
Власти Турции делают все возможное, чтобы побороть стихию. На борьбу с огнем брошено более четырех тысяч человек, сотни пожарных машин, три специализированных самолета-амфибии, около 40 вертолетов, беспилотные летательные аппараты. Также к ликвидации привлечены сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие различного рода войск. Но огонь уже успел повредить более 100 частных домов и сооружений.
Российские туристы в социальных сетях делятся пугающими фотографиями из Турции и сообщают о том, что дым от лесных пожаров виден за десятки километров. Чтобы разъяснить ситуацию с отечественными туристами в Турции, Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к вице-президенту Российского союза туриндустрии Юрию Барзыкину. Он рассказал, планируется ли эвакуация граждан РФ из Турции из-за ЧС.
«Пока эвакуация российских туристов из Турции не планируется. Генеральное консульство РФ в Турции сообщало, что ни один гражданин России не пострадал. Погибли четверо турецких граждан, около 200 человек пострадали. Более того, по сегодняшней информации, эти пожары локализуются. Так что эвакуация не планируется. Никто из российских туристов не обращался по поводу возвращению и по отказам. Хотя есть рекомендация Ростуризма по этому поводу: если кто-то будет обращаться, лояльно к ним относиться. Но пока таковых нет», — сообщил Юрий Барзыкин.