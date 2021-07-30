В Российском союзе туриндустрии сообщили, планируется ли эвакуация граждан из Турции





Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал ФАН, планируется ли эвакуация граждан РФ из Турции из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в стране из-за лесных пожаров.

Во многих провинциях Турции, включая некоторые туристические, с 28 июля идут лесные пожары. Как сообщают местные власти, с начала ЧП насчитывалось более 60 очагов возгорания, однако большинство из них уже локализованы. Причины возгораний разные: человеческая неосторожность, игра детей с огнем, аварии на ЛЭП. Кроме того, турецкие сотрудники правопорядка задержали группу лиц, которых обвиняют в умышленном поджоге лесов.

Власти Турции делают все возможное, чтобы побороть стихию. На борьбу с огнем брошено более четырех тысяч человек, сотни пожарных машин, три специализированных самолета-амфибии, около 40 вертолетов, беспилотные летательные аппараты. Также к ликвидации привлечены сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие различного рода войск. Но огонь уже успел повредить более 100 частных домов и сооружений.

Российские туристы в социальных сетях делятся пугающими фотографиями из Турции и сообщают о том, что дым от лесных пожаров виден за десятки километров. Чтобы разъяснить ситуацию с отечественными туристами в Турции, Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к вице-президенту Российского союза туриндустрии Юрию Барзыкину. Он рассказал, планируется ли эвакуация граждан РФ из Турции из-за ЧС.