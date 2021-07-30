Авторы «Киноуроков» Меркулов и Родионова рассказали, как воспитывать детей в России

В России всегда уделялось особое внимание сохранению традиционных гражданских, культурных, семейных ценностей. Этим целям призваны служить многие проекты, один из которых — «Киноуроки в школах России». Проект включает в себя показ детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним на внеклассных занятиях по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

Как воспитать честных, порядочных и ответственных граждан страны? Почему в российских школах до сих пор много насилия и буллинга? Что хорошего можно взять из советской системы воспитания? На эти и другие вопросы в пресс-центре медиахолдинга «Патриот» ответили авторы «Киноуроков».

По словам руководителя проекта Виктора Меркулова, главной задачей команды организаторов стала популяризация лучших человеческих качеств с помощью средств искусства и культуры, а лучшим методом в этом направлении является кино.

«Мы поставили цель на воспитание внутренних качеств в системе образования РФ. Формировать внутренний мир человека – это и есть задача культуры: создание образов для подражания и моделей поведения», — говорит Меркулов.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Для начала авторами была разработана особая таблица созидательных качеств: честь, смелость, справедливость и другие. Всего их набралось 99. И это, по словам руководителя «Киноуроков», не просто цифра.

«Именно 99 месяцев длится обучение ребенка в школе с первого по 11 класс. Ведь если системно с 1 по 11 класс с помощью художественных форм будет идти воспитание человеческих качеств, то мы вырастим достойное поколение людей. Это будет сильнейшее поколение, которое поднимет нашу страну», — убежден Виктор Меркулов.

Суть проекта заключается в том, что один фильм повествует об одном человеческом качестве. К фильму разрабатывается методическое пособие для педагога. Задача фильма — вызвать у детей эмоции, а методическое пособие — это уже «наложение понятий на эмоции». Таким образом получается двойной эффект. По идее авторов, выделенная смысловая энергетика в классе должна побудить детей к конкретным действиям. А действия эти и закрепят необходимые качества в человеке.

«Мы предложили такую систему, чтобы не только разобраться в качествах, но и реализовать их на практике. Ребенок приобретает чувство собственного достоинства и значимости. Например, на производство каждого фильма дети собирают макулатуру, каждый регион становится сопродюсером, ведь каждый фильм готовится отдельным субъектом федерации. Участие огромного количества детей в создании фильма — это очень хорошо. У нас потом все школы в титрах упоминаются», — рассказывает Меркулов.

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Задача проекта накопить положительную энергию в классе, и для этого разработана целая методика. Первые три месяца ребята просматривают фильмы, обсуждают, но делают общественно полезные дела внутри семьи и внутри класса. А следующие три месяца — это уже общественное дело внутри школы.

«Важно, чтобы это общественное дело они придумали сами, коллективно. Потому что выполнять чью-то задачу всегда менее интересно, чем свою. Это идет воспитание инициативы снизу. Потом начинается этап проведения общественных дел вне школы, они выходят на муниципальный уровень и уже там реализуют самостоятельно придуманные полезные инициативы. И здесь задача муниципального образования — сопроводить, поощрить, наградить. Именно так власть должна взаимодействовать с народом», — подчеркивает руководитель проекта.

Проект представляет собой целую систему воспитания, а без систематизации не было бы и результатов. Как отмечает руководитель научного отдела проекта Наталья Родионова, фильмы можно посмотреть и самостоятельно, но для кардинальных изменений нужно предусмотреть работу по итогам просмотра.

«Она [работа] должна проводиться в коллективе, это не удаленный формат. Когда с ребенком обсуждают действия героя и показывают пример его изменения — это и является чудом, которое преображает ребенка. После фильма выявляется потребность изменить себя, происходит подражание в деле», — объясняет Родионова.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Она также отмечает результаты научного исследования, проводимого в 10-ти регионах страны, с участием 3,5 тыс. школьников начальных классов. По словам гостьи пресс-центра, в психологическом исследовании использовались проективные методики, то есть комплексный подход к выявлению изменений личности.

«В начале года дети прошли входную диагностику. Мы получили такой результат: у нас только 18% детей находятся вне группы риска, остальные дети — это инверсия и амбивалентность. При инверсии ребенок переворачивает понятия хорошего и плохого. При амбивалентности ребенку все равно — что хорошо, что плохо. Он не видит дифференциации, ему все равно, в какую сторону пойти, какой путь выбрать. Таких детей было выявлено очень много», — говорит спикер.

Такие результаты не могут радовать. Более того, исследование показало высокий уровень стресса у детей и снижение мотивации к обучению. И хочется особо подчеркнуть, что это дети начальной школы, когда они широко открытыми глазами смотрят на этот мир, им все интересно.

«А здесь в столь раннем возрасте им уже неинтересно учиться в школе, и это проблема. В течение года учителя занимались с ними в рамках проекта, важно было выдержать не только системность, но нужно было и проработать нормальные человеческие качества», — отмечает Родионова.

После года предложенных занятий была вновь проведена диагностика, результаты которой, к счастью, были куда веселее. Так, по данным руководителя научного отдела «Киноуроков», 83% детей выработали в себе систему устойчивых качеств и положительных черт характера, а всего лишь 18% школьников оказались в группе риска.

«В тестировании принимала участие и контрольная группа, которая занималась по обычным школьным стандартам. Там тоже произошли изменения, но столь незначительные, что на окончательный итог не повлияли. При этом учителя этих контрольных групп тоже вкладывали свое время, труд и знание в работу с детьми, но это, к сожалению, оказалось не столь эффективно», — заметила научный эксперт.

По результатам исследований, которые предоставила Наталья Родионова, система «Киноуроков» работает в школах успешно и приносит свои результаты. Но может ли также успешно данный проект работать в интернатах? На этот вопрос ответил руководитель проекта.

«Там намного сложнее проявить свою полезность обществу. Дети в интернатах оказались полностью окружены заботой государства, и в этой заботе они достигают большой точки эгоизма. Все туда приходят, что-то дарят, они привыкли к этому. У них идет совершенно потребительское отношение к этому. У нас спикер как-то выступал перед детьми из детских домов. И на вопрос: «Что вам запомнилось больше всего» — они ответили: «Сбор подарков для детей Донбасса». Они запомнили это потому, что в интернате в обычной жизни у них нет возможности что-то отдать или как-то проявить себя: там нельзя ни работать, ни заниматься общественно полезными делами — это самая большая причина возникающих проблем», — говорит Меркулов.

По его мнению, это именно та проблема, о которой важно и нужно говорить. Ведь, если создать условия, при которых дети с сопровождением будут задействованы в общественно полезном деле, будут совершать что-то для других, то проблему эгоизма можно будет решить. Но также Меркулов указывает и на еще одну группу риска — дети с ограниченными возможностями, которые также не могут в силу объективных причин сделать что-то для других.