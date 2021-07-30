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Звезда «11 друзей Оушена» готовится к появлению в семье «маленьких Клуни»
Шоу-бизнес
Звезда «11 друзей Оушена» готовится к появлению в семье «маленьких Клуни»
Global Look Press  /  Jimmy Kimmel Live/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 30 июля. Известный голливудский актер Джордж Клуни вскоре снова станет папой. По информации инсайдеров, его супруга Амаль Аламуддин готовится к рождению еще одной пары детей.

Звездный адвокат находится в конце первого триместра беременности. Источник из близкого круга знаменитой семьи уверен, что у актера в скором времени родится еще одна двойня.

Согласно сведениям американского издания OK!, радостную новость о скором рождении «двух маленьких Клуни» супруга актера сообщила во время ужина в ресторане Il Gatto Nero при гранд-отеле Tremezzo в итальянском городе Комо. На мероприятие были приглашены лишь родственники и близкие друзья звездной пары.

«У Джорджа кружилась голова от волнения, и он не мог дождаться, чтобы рассказать всем… Новость была встречена всеми присутствовавшими добрыми пожеланиями. Джордж был очень горд, а Амаль сияла», — сообщают инсайдеры издания.

Звезда фильма «11 друзей Оушена» лишился статуса завидного холостяка в сентябре 2014 года. Через три года после венчания в Италии у пары родилась двойня — сын Александр и дочь Элла.

Недавно в Сети появилась информация, что культовая криминальная комедия может получить продолжение. Режиссер ленты Стивен Содерберг работает над новым сюжетом, в котором мог бы воссоединить звездный каст.

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