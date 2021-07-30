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Кошмар закончился: жителей Мордовии пообещали не пугать ночными звонками
Общество
Кошмар закончился: жителей Мордовии пообещали не пугать ночными звонками
unsplash.com  /  Annie Spratt

Саранск, 30 июля. Завершился многолетний кошмар жителей Большеигнатовского района Мордовии. В поселке Калыша четыре года днем и даже ночью трезвонили стационарные телефоны, а после снятия трубки на другом конце провода были слышны треск и шум. От жутких звонков больше всех страдали пожилые.

Для разъяснения ситуации ФАН обратился в филиал «Ростелеком» в Республике Мордовия.

«Были обнаружены периодические перезагрузки оборудования абонентского уплотнения из-за пропадания соединения между станционным и абонентским комплектом. Повреждение было частично исправлено, проводится ремонт кабеля», — сообщили в компании.

Ранее ФАН писал, что нужно делать при потере смартфона. Советами поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

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россия мордовия
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