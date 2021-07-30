Голый мужчина пытался изнасиловать знакомую прямо на свадьбе друга в ЯНАО

Салехард, 30 июля. Местный житель пытался насилием и демонстрацией своих половых органов склонить мать двоих малолетних детей к насильственному сексуальному акту. Как стало известно ФАН, преступление было совершено во время свадьбы товарища обвиняемого.

Жительница поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа 20 июня заявила в полицию о попытке изнасилования. Она пояснила блюстителям закона, что товарищ пригласил ее на квартиру. Когда его друзья покинули помещение, друг пытался над ней надругаться. Но она ответила ему физическим сопротивлением и избежала надругательства.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 («Покушение на изнасилование»). В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СК России по ЯНАО Елена Демьянова.

Блюстители закона выяснили, что 26-летний местный житель гулял на свадьбе своего друга. На торжественном мероприятии было много незамужних женщин, но обвиняемому они не приглянулись. Когда официальная часть свадьбы была закончена, мужчина вместе с другими сельчанами попал в квартиру к общему знакомому. Мысль о женщине не давала ему покоя. После очередной рюмки водки он решил пригласить предел своих мечтаний в гости к знакомому.

«Звонок к потерпевшей поступил в 4 утра, — рассказала ФАН источник в правоохранительных органах. — Женщина бросила двух малолетних детей и ушла пить шампанское с будущим насильником. По словам свидетелей, она вела себя благопристойным образом и не давала никакого повода к сексуальным домогательствам посторонних мужчин».

В какой-то момент даме понадобилось в туалет. Она спокойно направилась в специальную комнату, не подозревая о подвохе. На выходе из туалета женщина остолбенела от увиденной картины: мужчина, который пригласил ее в гости, предстал перед ней в обнаженном виде.

«Потерпевшая растерялась и не знала, что сказать голому мужчине. Даме не хотелось вступать с кем-то в половой контакт. Она попыталась вырваться из клозета. Но обвиняемый стал ее бить и склонять к насильственному половому акту. Он сорвал с нее большую часть одежды — на теле потерпевшей остались лишь фрагменты нижнего белья. И все же женщина смогла защитить свою честь и достоинство. После ее криков о помощи ей на выручку пришли собутыльники подозреваемого в насилии», — дополнил источник.

Сейчас предполагаемый насильник находится в местном следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до шести лет лишения свободы.