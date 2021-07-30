Полиция США нашла четырехлетнего мальчика мертвым в сундуке с игрушками

Солт-Лейк-Сити, 30 июля. Правоохранители штат Юта нашли труп четырехлетнего мальчика в сундуке с игрушками. Накануне семья ребенка заявила о его пропаже.

Следствие установило, что накануне вечером малыш отправился спать в свою комнату, однако утром бабушка не смогла его найти. Родственники погибшего ребенка обыскали весь дом, а когда поиски не увенчались успехом, обратились в полицию, сообщают местные СМИ.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели дом еще раз и нашли труп несовершеннолетнего в сундуке с игрушками. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти мальчика стала асфиксия. Вероятно, малыш оказался в неестественной позе и задохнулся.

Случай с гибелью ребенка произошел недавно в подмосковной Лобне. Местный житель сдавал назад на машине и насмерть сбил годовалого сына, сообщало РИАМО.