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В РУСАДА призвали олимпийцев не реагировать на эмоциональные выпады соперников
Спорт
В РУСАДА призвали олимпийцев не реагировать на эмоциональные выпады соперников
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 июля. Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал заявление американского пловца Райана Мерфи о «нечистом» заплыве на Олимпиаде в Токио.

Антидопинговое агентство официально заявляет, что все спортсмены, отправленные на летние Олимпийские игры, полностью подготовлены по стандартам. Ни у одного атлета в крови не были обнаружены запрещенные вещества.

«Люди проверялись, тем более что наше агентство международного уровня. Его одновременно проверяет международная федерация. Наша ответственность заканчивается ровно там, где заканчивается подготовка спортсмена», — отметил Буханов в интервью RT.

Он призвал российских спортсменов не реагировать на эмоциональные выкрики проигравших атлетов. В РУСАДА считают, что истинный олимпиец проявляется тогда, когда завоевывается золото и нет реакции на подобные провокации.

«Я думаю, что абсолютный олимпиец раскрывается именно тогда, когда он и победил, и одновременно на какие-то вот такие эмоциональные выпады не ответил. Очевидно, что тот, кто что-то подобное высказал, сам был человеком разумным и в последующем опроверг свои слова», — подчеркнул представитель антидопингового агентства.

Ранее на заявления американского пловца отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он считает, что поведение Мерфи по отношению к российским чемпионам является «свинством».

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русада мерфи олимпиада-2020
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