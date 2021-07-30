Женский труп со связанными конечностями нашли на пляже в Самаре

Самара, 30 июля. Женский труп, находящийся внутри дорожной сумки, обнаружили на территории пляжа, расположенного в Самарской области.

По факту обнаружения тела Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как утверждают правоохранители, вечером в четверг, 29 июля, на пляже реки Волги в районе Вилоновского спуска была найдена сумка с телом женщины без признаков жизни со связанными конечностями.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии и личности погибшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось об обнаружении трупа с разбитым лицом в одной из квартир Саратова.