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Женский труп со связанными конечностями нашли на пляже в Самаре

  /   Обновлено: 30 июля 2021 17:29
Происшествия
Женский труп со связанными конечностями нашли на пляже в Самаре
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Самара, 30 июля. Женский труп, находящийся внутри дорожной сумки, обнаружили на территории пляжа, расположенного в Самарской области.

По факту обнаружения тела Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как утверждают правоохранители, вечером в четверг, 29 июля, на пляже реки Волги в районе Вилоновского спуска была найдена сумка с телом женщины без признаков жизни со связанными конечностями.

В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии и личности погибшей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось об обнаружении трупа с разбитым лицом в одной из квартир Саратова.

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