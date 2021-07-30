Возвращение террора: кто стоит за подрывом инфраструктурных объектов в Ливии

Триполи, 30 июля. Взрывы и обстрелы электросетей и водопроводных станций в Ливии стали частым явлением за последнее время. Эксперты считают, что за этими атаками стоит «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Управление ирригационным проектом «Великая рукотворная река» объявило накануне о том, что неизвестные взорвали станцию № 353 на восточном канале системы Аль-Хасавна на равнине Аль-Джаффара. Преступники предварительно установили на территории объекта мины.

Как и раньше, водные, электросетевые и нефтедобывающие сооружения, а также линии передач регулярно подвергаются нападениям, обстрелам и кражам с целью их выведения из эксплуатации и остановки производства и экспорта. На днях источники в службах безопасности сообщили, что террористическая организация ИГ реконфигурирует свои силы в бассейне озера Чад, что позволяет ей укрепить позиции в граничащих с Ливией районах.

Два эксперта в сфере борьбы с экстремизмом сообщили, что недавние взрывы несут на себе отпечаток организации «Исламское государство», которая использует стратегию истощения правительственных предприятий на юге Ливии. Точно такую же политику боевики применяли в контролируемых ими районах Ирака и Сирии, нанося удары по инфраструктурным объектам и стратегическим ресурсам страны.

Нападения террористических групп на линии электропередач, водо- и газоснабжения, а также на вышки совершаются на регулярной основе, утверждает эксперт в области безопасности Мухаммад Юсри.

«Вооруженные движения, происходящие от египетских «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ), раньше занимались тем же самым, поскольку они действуют в Ливии с 2011 года, проникнув сюда через вооруженные группировки и бандформирования», — добавил аналитик.

То, что подрывные операции нацелены главным образом на коммунальные предприятия и инфраструктуру, эксперт объясняет желанием боевиков нарушить доступ к услугам для граждан и создать социальный хаос. Но иногда ими руководит обычная жажда наживы, в случае недостаточного финансирования. Так, медные кабели и металлические детали вышек они зачастую крадут, чтобы потом продать и получить прибыль.

По словам Юсри, за последние два года в пустынных районах ряда арабских стран наблюдается явный рост подобных преступных операций. Особенно такая тенденция отмечается в Ливии, Тунисе, Алжире, Ираке, Сирии и Йемене, где различные ответвления организации ИГ страдают от недостатка финансирования.

Эксперт считает, что недавние диверсионные акты в Ливии носят характерные черты группировки, особенно те, которые направлены на парализацию деятельности государства, а не на разрушение объектов с целью извлечения выгоды от украденных деталей. Об этом свидетельствуют операции саботажа в изолированных пустынных районах, где орудуют ячейки «Бригад пустыни» ИГ.

Другой ливийский военный аналитик и специалист по вопросам безопасности Мухаммад ат-Тархуни считает, что подрывы и разрушения объектов, проводимые террористами в пустынных районах городов, нацелены на разжигание кризисов и усложнение работы официальных властей. По его мнению, нанесение ударов по жизненно важным линиям передач в западном и восточном регионах, а также по водопроводам, соединяющим водохранилище Великой рукотворной реки с Триполи и Бенгази, направлено на то, чтобы настроить граждан против работающих в районах служб безопасности.

«Ливийские вооруженные силы перекрыли кислород террористическим группам на юге, перерезая источники их финансирования путем борьбы с контрабандой, торговлей людьми, нелегальной иммиграцией и трансграничными преступными операциями. Поэтому действующие в этих районах боевики используют все доступные средства для поддержания своего существования и снижения внешнего давления», — добавил аналитик.

Ливийская армия продолжает усилия по обеспечению безопасности южных районов, где процветают контрабанда и незаконный ввоз товаров через пустыню, похищения людей и вымогательства. Кроме того, здесь расположены излюбленные маршруты нелегальных мигрантов. Все эти вопросы не находили достаточного внимания со стороны сменяющих друг друга правительств в Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) осуществляют также интенсивное патрулирование и облеты, чтобы обезопасить пустынные границы государства с южной и юго-западной стороны.

В настоящее время террористические организации вновь появились в данных регионах. Некоторые из них захватили районы Хауд Марзук и Умм-эль-Араниб, сделав их центрами своего сосредоточения. Они неоднократно пытались атаковать нефтяные месторождения, находящиеся под контролем ЛНА.

Ливийским силам на данный момент удалось ликвидировать многие активные ячейки «Аль-Каиды» (группировка запрещена в РФ), действующие в арабском Магрибе, и ответвления террористической организации ИГ, а также арестовать ряд авторитетных руководителей боевиков в южном приграничном районе Ливии.