На свете много опасных специальностей, посвятить себя которым решится не каждый. Среди них и профессия инкассатора. В их обязанности входит транспортировка ценных грузов. Чаще всего инкассаторы работают с денежными средствами, но порой им приходится перевозить до места назначения ценные бумаги и важные юридические документы, ювелирные украшения, предметы, представляющие большую художественную ценность, драгоценные металлы и камни.

Во все времена злоумышленников, желающих завладеть чужим добром, было хоть отбавляй, причем воры не гнушаются самых грязных методов для осуществления своих коварных планов, поэтому труд инкассатора неминуемо сопряжен с высоким риском для жизни и здоровья. Так или иначе каждую рабочую смену эти люди подвергают себя реальной опасности.

Чтобы подчеркнуть важность и сложность профессии, каждый год в России 1 августа отмечается День инкассатора.

История и традиции торжественной даты

Само слово «инкассация» происходит от итальянского incassare, что означает «положить в ящик».

Необходимость в безопасной транспортировке ценных грузов и денег существовала всегда. Тем не менее, например, в Российской империи соответствующей службы попросту не было. За сохранность ценностей отвечали специальные рассыльные военного звания — фельдъегери, которые являлись членами военной полиции. Служба фельдъегерской связи продолжила свое существование и в Советском Союзе. Ее сотрудники занимались охраной и перевозкой ценных грузов наряду с такими организациями, как ЧК и НКВД.

1 августа 1939 года произошло историческое событие, ознаменовавшее создание нового органа государственной безопасности — при Госбанке СССР начала свою работу служба инкассации. Собственно, к этой дате и было приурочено учреждение профессионального праздника всех инкассаторов.

Самым крупным перевозчиком ценностей в современной России является объединение РОСИНКАС, образованное в 1988 году и входящее в систему Центрального банка Российской Федерации.

В официальный календарь праздников Всероссийский день инкассатора не внесен, но отмечается в профессиональном сообществе. Особо отличившимся сотрудникам вручают памятные подарки и грамоты, а руководство устраивает для своих сотрудников корпоративы.

Федеральное агентство новостей /

Несколько фактов о профессии инкассатора

Высшее образование представителям этой профессии не требуется, но наличие среднего будет считаться преимуществом.

Инкассатор должен иметь водительское удостоверение, чтобы в случае необходимости заменить напарника за рулем.

Команда всегда состоит как минимум из двух человек и водителя, который по должностной инструкции не имеет права отлучаться из машины во время выполнения поручения.

Чтобы работать в службе инкассации, человек должен иметь гражданство РФ и отслужить в армии.

Каждый вновь пришедший в обязательном порядке проходит курс специальной подготовки, в ходе которого опытные инструкторы обучают навыкам обращения с огнестрельным оружием и поведению в нестандартных и опасных ситуациях. В случае налета на машину, инкассаторы имеют право применять оружие.

Инкассаторские автомобили полностью бронированы, включая двигатель.

В обязанности сотрудников входит не только транспортировка ценностей и денежных средств, но также обслуживание банковских терминалов.

Инкассатор должен быть в хорошей физической форме, поскольку сумки с важными грузами зачастую имеют немалый вес, не говоря уже о том, что весь рабочий день приходится проводить в тяжелом бронежилете.

Каждый кандидат при устройстве на работу проходит тщательную проверку службы безопасности. Особенно строго следят за имеющимися судимостями, а также за родством с судимыми.

Работодатели приветствуют наличие семьи у потенциальных соискателей, поскольку считается, что у таких людей выше уровень ответственности.

Главный минус профессии — необходимость практически постоянно находиться в состоянии высокого психологического напряжения.