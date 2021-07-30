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Впервые в истории украинской армии женщину назначили на пост командующего

  /   Обновлено: 30 июля 2021 17:26
Армия
Впервые в истории украинской армии женщину назначили на пост командующего
Міністерство оборони України  /  пресс-служба

Киев, 30 июля. Министр обороны Украины Андрей Таран впервые в истории ВСУ назначил женщину на должность командующего.

Приказом главы военного ведомства Татьяна Остащенко была назначена командующей медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Таран, в свою очередь, выразил надежду на то, что женщина-командующий наведет порядок в медицинских силах и выведет их на уровень НАТО.

«Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский», — заявил министр.

Ранее военный корреспондент Александр Коц прокомментировал сомнительные кадровые перестановки в командовании ВСУ. По его словам, подобная ротация скрывает скандальную и позорную подоплеку.

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