Впервые в истории украинской армии женщину назначили на пост командующего

Киев, 30 июля. Министр обороны Украины Андрей Таран впервые в истории ВСУ назначил женщину на должность командующего.

Приказом главы военного ведомства Татьяна Остащенко была назначена командующей медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Таран, в свою очередь, выразил надежду на то, что женщина-командующий наведет порядок в медицинских силах и выведет их на уровень НАТО.

«Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский», — заявил министр.

Ранее военный корреспондент Александр Коц прокомментировал сомнительные кадровые перестановки в командовании ВСУ. По его словам, подобная ротация скрывает скандальную и позорную подоплеку.