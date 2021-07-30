Рост ипотечных ставок прогнозируется в России осенью

Москва, 30 июля. Медианные ипотечные ставки могут подняться на российском рынке до 11% осенью. Собственной позицией поделился главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Согласно данным финансового регулятора, средневзвешенный ипотечный процент составлял 7,3% годовых в начале июня. При этом ставка предложения без учета государственных программ установилась ​​на уровне 9%. Ожидается, что значение будет расти до ноября включительно, передает ТАСС.

Для разных категорий заемщиков процент варьируется от 10% до 13%. В результате средняя ставка без учета льготных программ осенью приблизится к 11%. На фоне повышенного спроса в первой половине текущего года объемы кредитования могут увеличиться на 10%, до 4,7 трлн рублей по итогам года, резюмировал Гордейко.

Аналитический центр "ДОМ.РФ" и Frank RG ранее подсчитали размеры объемы жилищных кредитов на территории России. Отечественные финансовые учреждения предоставили гражданам 907 тысяч ипотечных ссуд в январе-июне текущего года.