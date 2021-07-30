ФАН узнал о тонкостях терапии и лечения певицы МакSим

Корреспонденту ФАН удалось пообщаться с источником из близкого окружения артистки Марины Абросимовой (МакSим), которая до сих пор остается в реанимации под пристальным вниманием врачей.

Целая группа медиков, которые помогают артистке справиться с болезнью, сейчас регулируют дозировки специальных препаратов и тем самым выводят МакSим из комы. Некоторые успехи есть, но сами врачи все еще опасаются делать какие-либо прогнозы относительно выздоровления.

«Врачи контролируют сознание Марины. Применяются седативные препараты. Если дозировка больше, то она спит, если меньше — находится в сознании и бодрствует», — говорит собеседник корреспондента ФАН.

Ранее ФАН выяснил, что состояние здоровья Марины Абросимовой оценивают как тяжелое. Наблюдается положительная динамика, ведь еще недавно она находилась в крайне тяжелом состоянии.

МакSим попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких. После госпитализации артистку подключили к аппарату ИВЛ. Врач-реаниматолог Сергей Емельянов рассказывал, что после отключения этого оборудования певицу ждет «синдром отмены».