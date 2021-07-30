Макрон отправился в отпуск в летнюю резиденцию на юге Франции

Париж, 30 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет несколько дней отпуска в форте Брегансон на юге страны.

Глава государства отправился в летнюю резиденцию 30 июля, сообщили на местном телеканале со ссылкой на Елисейский дворец. Его ожидают «плодотворные» каникулы с учетом эпидемиологической ситуации в стране, отметили в администрации Макрона.

Уже четвертого августа политик проведет международную конференцию для оказания помощи Ливану. Она пройдет в онлайн-формате.

Ранее президент Франции посетил полинезийский архипелаг Маркизские острова. Местные жители усыпали политика бусами из цветов и дали по традиции новое имя.