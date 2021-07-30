Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июля 18:23
18:22
Спорт
Мастер спорта Екатерина Балданова рассказала о подсуживании на соревнованиях
18:22
Общество
Наталья Гордиенко подтвердила отношения с Филиппом Киркоровым
18:19
Армия
В ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работы ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе
18:18
Общество
Хуснуллин поручил сдать последний участок «Тавриды» до назначенного срока
18:18
Общество
Первые бракосочетания состоялись на канатной дороге в Москве
18:16
Политика
Экс-разведчица назвала происходящее в США возвращением в СССР
18:15
Политика
На Украине готовятся к череде увольнений после назначения нового посла США
18:14
Происшествия
Суд в Казани на два месяца арестовал основателя Finiko Доронина
18:13
Экономика
Эксперт Журавлев объяснил, когда следует покупать жилье в Подмосковье
18:12
Армия
Литовкин назвал крайне сомнительной идею строить ракеты Р-27 на Украине
Все новости

Макрон отправился в отпуск в летнюю резиденцию на юге Франции
Политика
Макрон отправился в отпуск в летнюю резиденцию на юге Франции
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 30 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет несколько дней отпуска в форте Брегансон на юге страны.

Глава государства отправился в летнюю резиденцию 30 июля, сообщили на местном телеканале со ссылкой на Елисейский дворец. Его ожидают «плодотворные» каникулы с учетом эпидемиологической ситуации в стране, отметили в администрации Макрона.

Уже четвертого августа политик проведет международную конференцию для оказания помощи Ливану. Она пройдет в онлайн-формате.

Ранее президент Франции посетил полинезийский архипелаг Маркизские острова. Местные жители усыпали политика бусами из цветов и дали по традиции новое имя.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Макрон отправился в отпуск в летнюю резиденцию на юге Франции
франция макрон отпуск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru