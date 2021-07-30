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Бегун Селемон Барега завоевал первое для Эфиопии золото на ОИ в Токио
Спорт
Бегун Селемон Барега завоевал первое для Эфиопии золото на ОИ в Токио
Global Look Press  /  Kenjiro Matsuo/AFLO

Токио, 30 июля. Эфиопский бегун Селемон Барега завоевал первую для африканской страны золотую награду на летних Олимпийских играх в Токио.

Представитель Эфиопии Селемон Барега стал первым в беге на 10 км среди мужчин. Он обогнал рекордсмена мира из Уганды Джошуа Чептегеи, который выиграл серебряную награду.

В медальном зачете Эфиопия поднялась на 42-е место после победы бегуна. Олимпийские игры стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что совет World Athletics во время очередного заседания обсудит вопрос восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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токио олимпиада бег
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