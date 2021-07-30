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Жертвой массового ДТП в Ленинградской области стал один человек

  /   Обновлено: 30 июля 2021 17:25
Происшествия
Жертвой массового ДТП в Ленинградской области стал один человек
 /  Пресс-служба УГИБДД по Республике Мордовия

Санкт-Петербург, 30 июля. Столкновение сразу трех автомобилей на трассе в Ленинградской области стало причиной гибели пассажирки одной из машин.

Трагедия случилась сегодня днем на 323-м километре автодороги Вологда — Тихвин. Участниками аварии стали легковая машина Great Wall, отечественный УАЗ и кроссовер Nissan Qashqai, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно предварительной информации ГИБДД, китайский автомобиль выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу УАЗ, в результате чего столкнулся с российской машиной. От удара УАЗ вынесло на полосу встречного движения, где он, в свою очередь, врезался в японский кроссовер.

Все три пассажира УАЗ получили травмы различной степени тяжести, и были госпитализированы. Водитель отечественного авто смог добраться до больницы самостоятельно. Единственной жертвой ДТП стала 67-летняя пассажирка Nissan Qashqai, которая скончалась на месте до приезда скорой.

Похожая авария случилась в Москве на проспекте Вернадского, где также столкнулись три автомобиля. Из-за ДТП движение по магистрали оказалось затруднено, сообщало РИАМО.

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