Захарова отметила достоинство российских спортсменов после провокаций в Токио

Москва, 30 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 преодолевают не только спортивные испытания.

Как отметила спикер ведомства, спортсмены Олимпийского комитета России (ОКР) сталкиваются с информационными провокациями.

«С каким невероятным достоинством наши в Токио проходят испытания. И я не только о спорте. Но и о бесконечных провокациях, включая информационные», — написала она в Telegram-канале.

Отсутствие реакции на провокации Захарова назвала истинным великодушием.

Россия по итогам восьмого дня летних Олимпийских игр занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Китай, Япония и США. Всего за прошедшие дни россиянам удалось заработать десять золотых медалей, 14 серебряных и десять бронзовых.