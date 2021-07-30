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Русская жена после свадьбы подарила немцу пять привычек
Общество
Русская жена после свадьбы подарила немцу пять привычек
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Берлин, 30 июля. Переехавшая в Германию россиянка рассказала, какие русские привычки перенял ее муж-иностранец после свадьбы.

По словам женщины, для нее многие вещи в чужой стране уже стали привычными. Однако с разницей в традициях и культуре столкнулась не только она, но и ее супруг. Мужчина сам признался, что немного становится «русским душой».

Так, немец стал есть больше домашней еды и реже ходить в рестораны, в отличие от его друзей. Как-то он сказал, что его знакомые многое упускают, ведь столько всего вкусного можно приготовить дома самостоятельно. Также мужчина начал смотреть русское кино.

«Он всегда смотрел что-то американское, особенно любит комедии. Я же иногда смотрела вместе с ним. И вот теперь мы оба любители хорошего российского и советского кино. Фавориты мужа — «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев»», — написала россиянка в своем блоге «Покоряя мир с чемоданом» на платформе «Яндекс.Дзен».

Предпочтения несколько поменялись и в плане напитков. Дело в том, что в Германии пьют, в основном, кофе, а не чай.

«Муж видит, что я не фанат кофе, поэтому частенько пью чаек. Не знаю почему, но он тоже начал. Раньше вообще не любил, а тут вечерком не отказывается от кружки чая», — поделилась автор.

Кроме того, теперь супруг не приходит домой «с пустыми руками». Хотя в России эта традиция больше относилось к посещению гостей. Последняя привычка, которой обзавелся немец, касается неспешных прогулок по городу. Раньше мужчина постоянно куда-то спешил, а теперь, наоборот, полюбил неспешные прогулки с женой по аллеям и паркам.

О новых привычках после свадьбы с русской девушкой ранее рассказал и американец Джош. Несмотря на разницу культур, у него с супругой много общего.

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