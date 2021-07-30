«Газпром» «расчистил поляну» в Европе для резкого роста цен на газ

Мировой рынок энергоносителей, как и прогнозировалось ранее, продолжает расти.

Это касается и нефти, где баррель марки Brent стоит больше 75 долл., то есть уровня, на котором он находился накануне продления сделки ОПЕК+ 18 июля и с которого падал ниже 70 долл. Это касается и угля, где тонна коксующегося антрацита близка к планке 150 долл. за тонну — почти вдвое выше, чем было в начале года. И особенно сильно это касается газа, который на европейском спотовом рынке вплотную подбирался к 500 долл. за тысячу кубометров, а на азиатском — к 550 долл.

Есть все основания полагать, что данный тренд не является случайным краткосрочным всплеском, а налицо вполне устойчивая тенденция — по крайней мере, до конца отопительного сезона 2021/22 годов в Северном полушарии, то есть на ближайшие 8-9 месяцев. Конечно, если до этого срока вся мировая экономика не полетит вверх тормашками, о возможности чего не перестают напоминать разного рода финансовые гуру.

Но такого рода прогнозы пока не сбываются, поскольку национальные счета США превышают их совокупный долг более чем в два раза — почти 175 трлн долл. против 85,43 трлн долл. Так что на этом фоне очередное повышение потолка американского федерального долга и почти полуторатриллионная «антикризисная» программа администрации Джо Байдена — далеко не последний глоток долларового «кислорода».

Федеральное агентство новостей /

Помимо роста объемов денежной массы, дальнейшему повышению цен энергетического и в особенности газового рынка, прежде всего в Европе, будут способствовать:

— быстро растущий спрос на энергоносители в ускоренно восстанавливающей свою экономику и тем самым закрепляющей свою роль нового экономического «центра мира» Юго-Восточной Азии, где премия поставщикам сравнительно с европейским рынком составляет 10% и более;

— низкий текущий объем заполнения европейских ПГХ (55% по состоянию на 30 июля, то есть за месяц этот показатель увеличился менее чем на 6 млрд куб. м): такими темпами за август-сентябрь он может добраться только до отметки в 70%, что сопоставимо с объемами отбора в отопительном сезоне 2020/21 гг. — 68 млрд куб. м;

— фактический отказ «Газпрома» от дополнительных поставок в ЕС сверх законтрактованных объемов, по крайней мере на III квартал 2021 года;

— замедление ввода в эксплуатацию как строящегося «Северного потока — 2», так и уже готового газопровода-интерконнектора между Сербией и Венгрией, позволяющих в обход Украины закрыть потребности всех стран-потребителей российского газа в Европе (за исключением, пожалуй, самой Украины да еще Молдавии).

При этом «Газпром» не столько наращивает собственные прибыли на европейском рынке, сколько «расчищает поляну» — он расширяет там разрыв между спросом и предложением, что вызывает рост цен и работает в пользу поставщиков СПГ и альтернативных объемов голубого топлива, например из Азербайджана. Все это выглядит как результат негласного картельного соглашения, открывающего путь к формированию «газового ОПЕК» (ОГЕК), согласованного еще в 2014 году, но, казалось бы, полностью уничтоженного украинским Евромайданом.

В данной связи, наверное, стоит отметить, что членами такого ОГЕК могут стать Германия и Турция, но там точно не будет Украины. Это и вызвало настоящую «газовую» истерику со стороны официального Киева.

/ Федеральное агентство новостей

Там успели не только обвинить в «предательстве» давших зеленый свет достройке «СП-2» Ангелу Меркель и Джо Байдена (в ответ Госдепартамент почти открытым текстом порекомендовал своим украинским марионеткам заткнуться во избежание дополнительных неприятностей, а 46-й президент США принял Светлану Тихановскую, отодвинув встречу с Владимиром Зеленским на 30 августа)... Не только пригрозить новым повышением транзитных тарифов на пользование услугами «незалежной» ГТС для «Газпрома»… Не только понастроить планы транспортировки танкерами СПГ через Босфор и Дарданеллы, — но и высказаться в том плане, что зря они в 1994 году отказались ради Будапештского меморандума от обладания ядерным оружием: мол, это была бы куда более надежная гарантия благополучия и безопасности для Украины, чем контроль над газовой трубой.

Лучшего комментария, чем известное высказывание Сергея Лаврова, здесь нет и быть не может. Хотя, конечно, властвующая ныне в «стране 404» верхушка — далеко не сборище клинических дебилов. Просто они действовали, действуют и намерены действовать исключительно в собственных интересах, прямо противоположных и противоречащих интересам чуждого для них подавляющего большинства населения Украины. Об этом и было прямо сказано президентом России Владимиром Путиным в недавней статье об историческом единстве русских и украинцев.